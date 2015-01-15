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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 бер, 2022 08:33
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Можно сказать флэтлорды соседних стран зафиксировали проффит от войны в Украине
Додано: Вів 22 бер, 2022 08:51
Грех сказать, но правда это.
Для сравнения: наш человек сдал свою квартиру в прошлом году - квартира 3+1 за 1400 лир или тогда - кажется - 200 долларов. Это было примерно 1/3...1/2 часть минимальной оплаты труда в Турции.
Год почти прошел и та семья, что там живет - не славяне - должна съехать теперь куда-то примерно на 10 000 лир в месяц.
А это уже примерно 2,5 (ДВЕ с половиной!!!) минимальные оплаты труда в Турции!
Додано: Вів 22 бер, 2022 11:51
я не считаю чужие деньги просто старый добрый закон равновесия, если кому то стало плохо значит кому то в другом месте стало хорошо. Сейчас решается вопрос где пройдет граница между плохо и хорошо. По такому случаю приграничные страны могут ввести новые налоги или ограничения на аренду. Рынок надо балансировать, иначе туркам/полякам живущим в аренде тоже станет не сладко
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:34
Вы, конечно, частично правы: «Все, що занадто - то не здраво».
Но - по Марксу - цену на товары/услуги определяют не только цена материала и труда работников, но и рынок в виде спроса и предложения.
Рынок на реально сумасшедший спрос отреагировал именно так: реально невероятным повышением цены.
Это произошло не одномоментно, ещё 10 месяцев назад квартиру 2+1 можно было взять в аренду за 1400-1800 лир в месяц (примерно 200$), а отличную квартиру 1+1 можно было купить за 60000$.
Потом после нового года появилось официальное Постановление правительства Турции с разрешением арендодателям поднять арендную плату на 25% (В Турции это регулируется правительством и арендодатель имеет право повысить или не повысить на утверждённый процент повышения, а арендатор обязан согласиться или съехать).
Ещё у январе 2022 меня наш форумчанин попросил присутствовать при осмотре его квартиры, которую он собирался сдать нашему украинцу за 3500 лир. Я осмотрел и квартиру, и арендатора и дал вердикт владельцу сдавать (арендатор адекватный), а арендатору - брать (квартира 2+1 «с иголочки», с мебелью и в хорошем месте.)
В январе 3500 лир были 265$(!!!). За 2+1!!!
Киевлянин и взял. Мудро. В середине января уже из Киева прилетели жена и дочь.
В феврале 2022 уже встал вопрос продления аренды другим нашим форумчанином - тоже из Киева - ему арендодатель озвучил цену вместо 3500 (цена была с 1 апреля 2021 неизменная) - 5500 лир.)
Он очень горевал, что не послушал мои советы 2020 (он приезжал с семьей на месяц в Анталию) и 2021 (он приезжал на месяц с семьей в Анталию) купить квартиру.
А цены уже выросли и за 1+1 уже стали просить 100 000$, а за 2+1 уже 160 000$, а то и выше. И это не на первой линии.
Со мной он советовался на предмет того, можно ли купить в кредит от банка - 50% суммы он готов был бы заплатить.
Он был в глубокой печали от новой цены аренды в 5500 лир. Пока я ему не вручил свой смартфон с калькулятором, и он узнал, что платил 410$ в месяц, а будет платить гораздо больше - есть от чего грустить: 390$ (триста девяносто). Быстро и сразу успокоился.
Теперь я ему для прикола по Вайберу регулярно присылаю свежие объявления: 9000, 10000, 12000, 14000…
Не обижается. Понимает. Особо если учесть, что родители остались в Ирпени.
Ну вот, потом грянул конец февраля…
Так что рынок и учение Маркса всесильны, ибо они верны.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 бер, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:48
vitaliian! По моему глубокому мнению Вы на сегодня самый адекватный форумчанин с самыми адекватными мыслями.
Так вот есть ещё интересные рассуждения на тему адекватности цены товара (недвижимости) и рынка:
это вопрос обоснованности текущей цены на квартиры на всемирно известном доступном даже в эти трудные - если не сказать больше - дни курорте, коим является Анталия.
Так вот интересные наблюдения:
- цены на квартиры 1+1 вышли на уровень в 100 000$ и замерли. Это в пристойных микрорайонах. В спальных отдалённых вышли на уровень с 200 000 лир на 750 000 лир или примерно на 50 000$.
Первую линию умножить на 2…4.
- цены на квартиры 2+1 выросли до цифр (там очень большой разбег - много особенностей именно в домах с квартирами 2+1 и 3+1) в - скажем - 160 000$.
- квартиры в комплексах премиум класса не на первой линии вышли на уровень в 4 миллиона - 6 миллионов лир (400 000$)
Цены .... остановились.
Казалось бы, при таком спросе и таких ценах на аренду должны подняться ещё выше и цены на квартиры?
С точки зрения арифметики и юриспруденции получается сейчас так:
- если ты вложишь 100 000 долларов, то ты ОДНОЗНАЧНО получишь ВНЖ и тихое пристанище в одной из самых спокойных и прогрессивно развивающихся стран мира, которой точно не грозит голод.
- если ты вложишь в арендную квартиру (12х1000+1000+2х1000)=15 000 ДОЛЛАРОВ (!!!) то НЕ факт, что получишь или продлишь себе ВНЖ... Уже есть случаи, когда ВНЖ по аренде выдают на 4-6 месяцев.
А вот и не идут пока цены ввысь...
Я вот это объясняю вот чем: на третьем месте покупателей квартир - стабильно граждане РФ, на четвёртом - граждане Германии, на десятом - граждане Украины...
Так вот у первых и последних из списка нет реально денег.
Это очень заметно. Вывести сейчас крупные суммы - я вижу - не реально.
А вторые тоже напуганы и ещё и заняты очень плотно - вчера общался с Берлином и Дюссельдорфом - нашими беженцами.
Тогда получается так: предложение есть, и спрос есть, но спрос тормозится отсутствием простых банальных вещей - презренных бумажек...
Додано: Вів 22 бер, 2022 13:47
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
этот период быстро пройдет любой страх по своей сути нерыночный. Приведу пример из другой отрасли (по недвижимости у меня примеров нет), сразу когда началась война, в городе на юге Украины (куда до сих не дошли рашисты), позакрывались... почти все аптеки. А у тех что работали стояла очередь 20-50 человек и многих лекарств в наличии не было. Чем это объяснить? Когда аптеки открылись я увидел пустые полки, не было бинтов, ваты, спирта, валидола, цитрамона, валерьянки. То есть самых простых лекарств. Сейчас всего навалом. Значит дело не в войне (война как бы не закончилась)? Тот же самый шок испытывают рынки аренды недвижимости
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:33
Соглашусь: "...этот период быстро пройдет любой страх по своей сути нерыночный".
Из Википедии: "Инстинкт самосохранения — это врожденная форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности. Реализации этого инстинкта служат такие чувства, как боль и страх. Боль ощущается обычно как аномальное состояние организма, которое необходимо каким-либо образом устранить. Страх заставляет живое существо искать убежище и иногда провоцирует выброс в кровь адреналина."
Общий вывод: инстинкт самосохранения заставит человеков/людей искать место, где вода тише и трава ниже.
До 24 февраля вместо инстинкта самосохранения должен был действовать разум.
Ум... который в голове.
Но "Голова - предмет темный, исследованию не подлежит". Потому сделали много ошибок...
Додано: Чет 24 бер, 2022 14:21
Цікавою буде пісня про нерухомість...
Сьогодні відвідав офіс служби доставки FedEx-TNT - треба дещо відправити дуже далеко.
В офісі були троє відвідувачів (перед офісом - дуже чорний дуже великий Тойота Ленд Крузер).
Як я зрозуімв чорненькі хлопці з Північного Кавказу - ось вони чорненькі, а видно, що генний матеріал інший, не турецький...
Прийшлося слухати, що між собою говорять - вони були в черзі переді мною...
Хіба хочеш - мусиш...
Гадаю, поки директор кінотеатру, який заспамив/засмітив цей форум відосіками про свою - із сивими-сивими скронями - женитьбу на 16-ти річній "дівчині з Нагасаки", активно пише зараз на іншому форумі - вже є рекорд - 27 (двадцять сім, Карл!) повідомлень станом на 14:15 за 24 березня, буде цікаво.
N.B. Дуже важливо з точки зору інвестицій/фінансів: за даними Інституту статистики Туреччини стабільно в ТОП-20 інвестоірв в нерухомість були на місці номер 3 громадяни РФ. Інколи їх перебивали, ЗАЙМАЮЧИ МІСЦЕ 3, громадяни Німеччини - але за підсумками 2021 року німці все ж зайняли місце 4. Українці стабільно - місце 10 в ТОП-20. ПОРУЧ ІДУТЬ ГРОМАДЯНИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, США, ШВЕЦІЇ ТА КАНАДИ.
Тепер тези.
1. Санкції діють навіть несподівано - служба доставки FedEx-TNT повідомила хлопцям про НЕМОЖЛИВІСТЬ будь-якиіх відправлень в РФ. СИЛЬНО СИЛЬНО СУМУВАЛИ ХЛОПЦІ...
2. Мають велике бажання переселитися в Туреччину. Ну, це не дивно... НЕ ТІЛЬКИ ВОНИ... З КВІТНЯ 2018 ПО ЛІТО 2021 на цьому форумі існувала окрема гілка, в якій щиро та без будь-якого особистого інтересу люди українські ділилися юридичною, фінансовою, практичною інформацією щодо простоти та доступності інвестування заробленого - в нерухомість за кордоном для себе, коханого, для дітей, коханих, для батьків, коханих. Двоє з цих людей на сЬогодні жорстко заблоковані, один має загрозливе попередження, а ось збоченці, які залили ту гілку - і частково цю - своїм лайном - почувають себе прекрасно. Се ля ві... Класно всіх одурили та дезінформували!
3. Бажання згадані вище хлопці мають - можливості НЕ мають: проблема з картками та грошами.
4. Сказали, що на сьогодні НЕМОЖЛИВО купити зелено-противні гроші в країні їх громадянства.
5. Оскільки зелено-противні гроші купити практично неможливо, то не можливо майже і їх вивести. Хоча служба переказів "ЗОЛОТА КОРОНА" з РФ в ТуреччИну ще працює.
6. Один з антигероїв скаржився, що зробив помилку: купив на півдні столиці північного сусіда - одна станція метро до МКАД (вважається круто) - 3-к квартиру в старому панельному будинку за 200 000 зелено-противних грошей. Все геть звідки викинув - як і наші люблять - і простінки, і підлогу - та робить ремонт.
А тут халепа: раптом зникла з продажу вся побутова техніка та матеріали.
Чухає свою з чорним волоссям потилицю та думає, як ту біду продати... та "валити"...
Ну що ж, подивимося на підсумки інвестицій в нерухомість Туреччини 15 квітня за березень 2022...
Тримаємося!
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