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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:49
по тємі гілки...
X1 Cheltenham Place
As Manchester continues to attract world-class talent to live and study in the city, a unique style of investment opportunity is emerging, providing secure long-term rental returns.
X1 Cheltenham Place is an exclusive collection of studio apartments split over 14 floors, perfectly designed to accommodate professionals, graduates and students located in a prime city centre location.
Priced from just £119,995, these high-spec apartments exceed expectations for this style of property and are poised to generate consistently strong rental yields.
є один нюанс - ціна невелика і враховуючи інфлец останніх часім, доведеться доплачувати (((
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change_pm
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Додано: Пон 28 бер, 2022 20:37
akurt написав:
Соглашусь: "...этот период быстро пройдет любой страх по своей сути нерыночный
".
Из Википедии: "Инстинкт самосохранения — это врожденная форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности. Реализации этого инстинкта служат такие чувства, как боль и страх. Боль ощущается обычно как аномальное состояние организма, которое необходимо каким-либо образом устранить. Страх заставляет живое существо искать убежище и иногда провоцирует выброс в кровь адреналина."
Общий вывод: инстинкт самосохранения заставит человеков/людей искать место, где вода тише и трава ниже.
До 24 февраля вместо инстинкта самосохранения должен был действовать разум.
Ум... который в голове.
Но "Голова - предмет темный, исследованию не подлежит
". Потому сделали много ошибок...
Вітаю!
Akurt, як з вами з‘язатись?
Прямую в Анталію
Терміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую
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Додано: Пон 28 бер, 2022 23:22
change_pm написав:
по тємі гілки...
X1 Cheltenham Place
As Manchester continues to attract world-class talent to live and study in the city, a unique style of investment opportunity is emerging, providing secure long-term rental returns.
X1 Cheltenham Place is an exclusive collection of studio apartments split over 14 floors, perfectly designed to accommodate professionals, graduates and students located in a prime city centre location.
Priced from just £119,995, these high-spec apartments exceed expectations for this style of property and are poised to generate consistently strong rental yields.
є один нюанс - ціна невелика і враховуючи інфлец останніх часім, доведеться доплачувати (((
і стати "трансформером"
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