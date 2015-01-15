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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

по тємі гілки...
X1 Cheltenham Place
As Manchester continues to attract world-class talent to live and study in the city, a unique style of investment opportunity is emerging, providing secure long-term rental returns.

X1 Cheltenham Place is an exclusive collection of studio apartments split over 14 floors, perfectly designed to accommodate professionals, graduates and students located in a prime city centre location.

Priced from just £119,995, these high-spec apartments exceed expectations for this style of property and are poised to generate consistently strong rental yields.

є один нюанс - ціна невелика і враховуючи інфлец останніх часім, доведеться доплачувати (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:37

Вітаю

  akurt написав:Соглашусь: "...этот период быстро пройдет любой страх по своей сути нерыночный".
Из Википедии: "Инстинкт самосохранения — это врожденная форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности. Реализации этого инстинкта служат такие чувства, как боль и страх. Боль ощущается обычно как аномальное состояние организма, которое необходимо каким-либо образом устранить. Страх заставляет живое существо искать убежище и иногда провоцирует выброс в кровь адреналина."

Общий вывод: инстинкт самосохранения заставит человеков/людей искать место, где вода тише и трава ниже.
До 24 февраля вместо инстинкта самосохранения должен был действовать разум.
Ум... который в голове.
Но "Голова - предмет темный, исследованию не подлежит". Потому сделали много ошибок...


Вітаю!
Akurt, як з вами з‘язатись?
Прямую в Анталію
Терміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:22

  change_pm написав:по тємі гілки...
X1 Cheltenham Place
As Manchester continues to attract world-class talent to live and study in the city, a unique style of investment opportunity is emerging, providing secure long-term rental returns.

X1 Cheltenham Place is an exclusive collection of studio apartments split over 14 floors, perfectly designed to accommodate professionals, graduates and students located in a prime city centre location.

Priced from just £119,995, these high-spec apartments exceed expectations for this style of property and are poised to generate consistently strong rental yields.

є один нюанс - ціна невелика і враховуючи інфлец останніх часім, доведеться доплачувати (((

і стати "трансформером" :(
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:21

  flyman написав:і стати "трансформером" :(

це ти про що? про новомодні течії?

пс. Ірландия готова прийнятя до 200 тис біженців з неньки. Бачив фотоси деяких біженців - тупо вишлядяють як сім"я з Нігерії, але чомусь в Ірладнії вони стали укр.біженцями. Тому я не нопяв фокус...

Тобто, як здоровезний афроукро чувак виїхав з неньки під час війни?
А якщо він виїхав по нігерійському паспорту, то звідки в нього український паспорт?

ппс. Брітіші поки не можуть вирішити, як же їм і не прийняти біженців, і стіл вигльондати ОК на фоні ойропи, яка біженців приймає...

Короче кажучи повний треш по всіх фронтах... та та ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

по тєми гілки...

з"явилось наступне імхо - Турція і Англія, як показала практика виявились ОК.

тепер треба подумати набагато наперед...

Що стовосно Парагвая і Уругвая? Як сейв хевен на випадок "дума" в Йоропі?
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 29 бер, 2022 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:48

akurt
Я колись робив розрахунки, що новенька 1+1 в Хурмі може генерувати десь 5-6% в валюті...

Тепер 1+1 в Хурмі легко йдуть по 800-1000 баксив на місяць = більше 10% в валюті...

Цікаво склались обставини... Єдине питання наскільки це сталий тренд?

Якщо це нова нормал, то я в шоці... Якщо спаде десь через рік, то теж ОК, але є ризики, що цей попит сформує будівельний бум в Анталії...

Чому ризик? Тому що менше народу, краще для природи...
change_pm
 
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