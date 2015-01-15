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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:23

  Molotov написав:Вітаю!
Akurt, як з вами з‘язатись?
Прямую в Анталію
Терміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую


Вітаю!
Я не готовий зустрічатися з будь-ким, тим більше з тим, в кого 1 повідомленння на форумі.
Я вже писав НЕОДНОРАЗОВО я не займався та не займаюся підбором та продажем/купівлею нерухоміості.

Я написав, де та як варто підбирати квартиру - в Анталії і не тільки - це повідомлення з докладною інструкцією було видалено модераторами.
Їм видніше, що хвилює форумчан.

Огляд цін дам сьогодні пізніше - щойно повернувся з Міграційної служби - допомагав здавати документи на ВНП в Туреччині родині нашого бійця - зараз реально боронить Київ.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:33

  change_pm написав:akurt
Я колись робив розрахунки, що новенька 1+1 в Хурмі може генерувати десь 5-6% в валюті...

Тепер 1+1 в Хурмі легко йдуть по 800-1000 баксив на місяць = більше 10% в валюті...

Цікаво склались обставини... Єдине питання наскільки це сталий тренд?

Якщо це нова нормал, то я в шоці... Якщо спаде десь через рік, то теж ОК, але є ризики, що цей попит сформує будівельний бум в Анталії...
Чому ризик? Тому що менше народу, краще для природи...


По пунктах:
1. Якщо вірно порахувати, то на сьогодні профіт по валюті може бути і більше 10%.
Все залежить від того, коли ТА ХТО САМЕ (у турків апетити МЕНШІ, ніж у наших людей) купувалася квартира.
Дивіться: я купував собі квартиру в вересні 2017 за 49 500 доларів США.
Разом з меблями та побутовою технікою (холодильник+2 кондиціонера) вийшло десь в 53 000 доларів США.
Сьогодні така квартира:
а) за даними сайту продажу кврартиру орієнтир ціни вже більше за 100 000 доларів;
Я ЧЕСНО ВСІМ РАДИВ ВКЛАДАТИ ГРОШІ, ЗАКОПАНІ ПІД ГРУШЕЮ, САМЕ СЮДИ. Пояснював чому. Наводив цифри та прогнози.

б) пропонується в оренду за 12 000 лір на місяць або приблизно 800 доларів на місяць.
Тоді маємо:
53000$ - 100%
12х800 - х%
х%=12х800х100/53000=18,11 % річних по долару.

Якщо врахувати збільшення ціни нерухомості на 100 відсотків за 5 років, то маємо:
100/5+18,11=38,11% річних по валюті.

в) я помітив раніше і помічаю зараз, що у турків-інвесторів значно менші апетити і вони радіють, якщо мають 5-6% річних.

2) Цитата: "...наскільки це сталий тренд"
Сталий - я - якщо мене знову не заблокують - дам огляд цін на ринку нерухомості - сам здивований - за місяць (!!!) ціни на квартири виросли з 1 500 000 лір за 1+1 вже до 1 800 000 лір і вже є невидана раніше ціна - 2 150 000 лір.
Що буде з орендою - не вгадаєш, але попит зростає та зростає.
Вчора турецька преса надрукувала статтю саме про Анталію (!!!!) і там так і написано: НА РИНОК ДАВЛЯТЬ ГРОМАДЯНИ РФ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ.
Вже місцеві лаються на рієлторів та орендодавців - що так підняли ціни.
Але за Марксом ціну товару диктує не тільки вартість матеріалів та робочої сили, але й попит.
А попит зростає та зростає.
Я виклав тут на форумі результати купівлі квартир в Анталії громадянами - хто б міг подумати - Австралії!!!!

3) Цитата: "...сформує будівельний бум в Анталії..."
Бум є - помітний - нові будинки ростуть як гриби... Вже наче й будувати ділянок немає - находять...
І ціни зростають...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

З того континенту:Зображення
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Зара пасмурно,тижні дощить Сідней,замість голубів миру перекур разом з
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:54

  akurt написав:3) Цитата: "...сформує будівельний бум в Анталії..."
Бум є - помітний - нові будинки ростуть як гриби... Вже наче й будувати ділянок немає - находять...
І ціни зростають...

на моє імхо в Хурме місця під будівніцтво море )))
пітання чи воно під шось не заброньоване?!
change_pm
 
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