Додано: Вів 29 бер, 2022 13:33

change_pm написав: akurt

Я колись робив розрахунки, що новенька 1+1 в Хурмі може генерувати десь 5-6% в валюті...



Тепер 1+1 в Хурмі легко йдуть по 800-1000 баксив на місяць = більше 10% в валюті...



Цікаво склались обставини... Єдине питання наскільки це сталий тренд?



Якщо це нова нормал, то я в шоці... Якщо спаде десь через рік, то теж ОК, але є ризики, що цей попит сформує будівельний бум в Анталії...

Чому ризик? Тому що менше народу, краще для природи... Я колись робив розрахунки, що новенька 1+1 в Хурмі може генерувати десь 5-6% в валюті...Тепер 1+1 в Хурмі легко йдуть по 800-1000 баксив на місяць = більше 10% в валюті...Цікаво склались обставини... Єдине питання наскільки це сталий тренд?Якщо це нова нормал, то я в шоці... Якщо спаде десь через рік, то теж ОК, але є ризики, що цей попит сформує будівельний бум в Анталії...Чому ризик? Тому що менше народу, краще для природи...

орієнтир ціни вже більше за 100 000 доларів;

Пояснював чому.

Наводив цифри та прогнози.

По пунктах:1. Якщо вірно порахувати, то на сьогодні профіт по валюті може бути і більше 10%.Все залежить від того, коли ТА ХТО САМЕ (у турків апетити МЕНШІ, ніж у наших людей) купувалася квартира.Дивіться: я купував собі квартиру в вересні 2017 за 49 500 доларів США.Разом з меблями та побутовою технікою (холодильник+2 кондиціонера) вийшло десь в 53 000 доларів США.Сьогодні така квартира:а) за даними сайту продажу кврартируЯ ЧЕСНО ВСІМ РАДИВ ВКЛАДАТИ ГРОШІ, ЗАКОПАНІ ПІД ГРУШЕЮ, САМЕ СЮДИ.б) пропонується в оренду за 12 000 лір на місяць або приблизно 800 доларів на місяць.Тоді маємо:53000$ - 100%12х800 - х%х%=12х800х100/53000=Якщо врахувати збільшення ціни нерухомості на 100 відсотків за 5 років, то маємо:100/5+18,11=в) я помітив раніше і помічаю зараз, що у турків-інвесторів значно менші апетити і вони радіють, якщо мають 5-6% річних.2) Цитата: "...наскільки це сталий тренд"Сталий - я - якщо мене знову не заблокують - дам огляд цін на ринку нерухомості - сам здивований - за місяць (!!!) ціни на квартири виросли з 1 500 000 лір за 1+1 вже до 1 800 000 лір і вже є невидана раніше ціна - 2 150 000 лір.Що буде з орендою - не вгадаєш, але попит зростає та зростає.Вчора турецька преса надрукувала статтю саме про Анталію (!!!!) і там так і написано: НА РИНОК ДАВЛЯТЬ ГРОМАДЯНИ РФ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ.Вже місцеві лаються на рієлторів та орендодавців - що так підняли ціни.Але за Марксом ціну товару диктує не тільки вартість матеріалів та робочої сили, але й попит.Я виклав тут на форумі результати купівлі квартир в Анталії громадянами - хто б міг подумати -!!!!3) Цитата: "...сформує будівельний бум в Анталії..."Бум є - помітний - нові будинки ростуть як гриби... Вже наче й будувати ділянок немає - находять...