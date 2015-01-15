change_pm написав:akurt
Я колись робив розрахунки, що новенька 1+1 в Хурмі може генерувати десь 5-6% в валюті...
Тепер 1+1 в Хурмі легко йдуть по 800-1000 баксив на місяць = більше 10% в валюті...
Цікаво склались обставини... Єдине питання наскільки це сталий тренд?
Якщо це нова нормал, то я в шоці... Якщо спаде десь через рік, то теж ОК, але є ризики, що цей попит сформує будівельний бум в Анталії...
Чому ризик? Тому що менше народу, краще для природи...
По пунктах:
1. Якщо вірно порахувати, то на сьогодні профіт по валюті може бути і більше 10%.
Все залежить від того, коли ТА ХТО САМЕ (у турків апетити МЕНШІ, ніж у наших людей) купувалася квартира.
Дивіться: я купував собі квартиру в вересні 2017 за 49 500 доларів США.
Разом з меблями та побутовою технікою (холодильник+2 кондиціонера) вийшло десь в 53 000 доларів США.
Сьогодні така квартира:
а) за даними сайту продажу кврартиру орієнтир ціни вже більше за 100 000 доларів;
Я ЧЕСНО ВСІМ РАДИВ ВКЛАДАТИ ГРОШІ, ЗАКОПАНІ ПІД ГРУШЕЮ, САМЕ СЮДИ. Пояснював чому. Наводив цифри та прогнози.
б) пропонується в оренду за 12 000 лір на місяць або приблизно 800 доларів на місяць.
Тоді маємо:53000$ - 100%
12х800 - х%
х%=12х800х100/53000
=18,11 % річних по долару.
Якщо врахувати збільшення ціни нерухомості на 100 відсотків за 5 років, то маємо:
100/5+18,11=38,11% річних по валюті.
в) я помітив раніше і помічаю зараз, що у турків-інвесторів значно менші апетити і вони радіють, якщо мають 5-6% річних.
2) Цитата: "...наскільки це сталий тренд
"
Сталий - я - якщо мене знову не заблокують - дам огляд цін на ринку нерухомості - сам здивований - за місяць (!!!) ціни на квартири виросли з 1 500 000 лір за 1+1 вже до 1 800 000 лір і вже є невидана раніше ціна - 2 150 000 лір.
Що буде з орендою - не вгадаєш, але попит зростає та зростає.
Вчора турецька преса надрукувала статтю саме про Анталію (!!!!) і там так і написано: НА РИНОК ДАВЛЯТЬ ГРОМАДЯНИ РФ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ.
Вже місцеві лаються на рієлторів та орендодавців - що так підняли ціни.
Але за Марксом ціну товару диктує не тільки вартість матеріалів та робочої сили, але й попит.А попит зростає та зростає.
Я виклав тут на форумі результати купівлі квартир в Анталії громадянами - хто б міг подумати - Австралії
!!!!
3) Цитата: "...сформує будівельний бум в Анталії...
"
Бум є - помітний - нові будинки ростуть як гриби... Вже наче й будувати ділянок немає - находять...І ціни зростають...