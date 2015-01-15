Додано: Вів 29 бер, 2022 15:08

change_pm написав: - якщо в Турції не буле улет цін на "жрачку" в порівнянні з іншими, то яка буде ціна на нерухомість? - якщо в Турції не буле улет цін на "жрачку" в порівнянні з іншими, то яка буде ціна на нерухомість?

Їхали та їхатимуть в Туречичну

Цей чинник про харчі вірний - але як на мене, то Туреччина найбільше захищена від негараздів.По-перше, в Туреччину (ще в Єгипет, Ізраїль та в Саудівську АРАВІЮ) ВИВЕЗЛИ ВСЮ ВСЮ ВСЮ ПШЕНИЦЮ УКРАЇНСЬКУ - в мене приятель капітан на балкері - то за один візит в порти України під Одесою завантажували по 70 000 (сімдесят тисяч!!!!!!!!) тонн пшениці.По-друге, наші люди звикли мислити тільки по совєтські-українські і не розуміють, що є країни, де держава дбає про своїх (і - слава Богу - про чужих) - громадян. Я не буду наводити приклад Швеції чи Норвегії...Нариклад, місяць тому відмінили в Туреччині НДС на більшість харчових продуктів - а в Україні подивіться в чек: 20 (ДВАДЦЯТЬ) відсотків.Вчора ЗНИЖЕНО НДС на велику групу товарів типу миючих засобів, порошків і такого іншого: з 18% до 8 (вісім)%.Ідемо далі: РФ ставить на коліна всю Європу за допомогою газу.Що в цей час робить Туреччина: закуповує газ в Азербайджані та в Нігерії - в нас мало хто знає, що африканська Нігерія - майже світовий лідер з нафти та газу. Президент особисто літав в Африку та вів перемовини з лідерами п"яти країн.Куди будуть їхати німці, якщо в Німеччині 1 кв. м житла вартує вже 10 000 (десять тисяч) євро?- авіаквиток прямо з Анталії в будь-яке місто Німеччини(тридцять вісім цілих дев"ять десятих) євро в один бік.За ціною 10 стаканчиків по 200 мл пива в Дюссельдорфі.Ну і всі вже НАРЕШТІ зрозуміли:На цьому форумі ціла купа збоченців вдень та вночі розказували дурниці про злобних султанів, муедзінів, які ганяються з ножицями для обрізання, про муллу, який не дає харчуватися поросятиною та іншими дурницями.А самі жували "Кільку в томатному соусі" та запивали з бумажняного пакету "Портвейн 777".А воно бач як сталося....