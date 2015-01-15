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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:23
Molotov написав:
Вітаю!
Akurt, як з вами з‘язатись?
Прямую в Анталію
Терміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую
Вітаю!
Я не готовий зустрічатися з будь-ким, тим більше з тим, в кого 1 повідомленння на форумі.
Я вже писав НЕОДНОРАЗОВО я не займався та не займаюся підбором та продажем/купівлею нерухоміості.Я написав, де та як варто підбирати квартиру - в Анталії і не тільки - це повідомлення з докладною інструкцією було видалено модераторами.
Їм видніше, що хвилює форумчан.
Огляд цін дам сьогодні пізніше - щойно повернувся з Міграційної служби
- допомагав здавати документи на ВНП в Туреччині родині нашого бійця
- зараз реально боронить Київ.
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akurt
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:33
change_pm написав:akurt
Я колись робив розрахунки, що новенька 1+1 в Хурмі може генерувати десь 5-6% в валюті...
Тепер 1+1 в Хурмі легко йдуть по 800-1000 баксив на місяць = більше 10% в валюті...
Цікаво склались обставини... Єдине питання наскільки це сталий тренд?
Якщо це нова нормал, то я в шоці... Якщо спаде десь через рік, то теж ОК, але є ризики, що цей попит сформує будівельний бум в Анталії...
Чому ризик? Тому що менше народу, краще для природи...
По пунктах:
1. Якщо вірно порахувати, то на сьогодні профіт по валюті може бути і більше 10%.
Все залежить від того, коли ТА ХТО САМЕ (у турків апетити МЕНШІ, ніж у наших людей) купувалася квартира.
Дивіться: я купував собі квартиру в вересні 2017 за 49 500 доларів США.
Разом з меблями та побутовою технікою (холодильник+2 кондиціонера) вийшло десь в 53 000 доларів США.
Сьогодні така квартира:
а) за даними сайту продажу кврартиру орієнтир ціни вже більше за 100 000 доларів;
Я ЧЕСНО ВСІМ РАДИВ ВКЛАДАТИ ГРОШІ, ЗАКОПАНІ ПІД ГРУШЕЮ, САМЕ СЮДИ. Пояснював чому. Наводив цифри та прогнози.
б) пропонується в оренду за 12 000 лір на місяць або приблизно 800 доларів на місяць.
Тоді маємо:53000$ - 100%
12х800 - х%
х%=12х800х100/53000
=18,11 % річних по долару.
Якщо врахувати збільшення ціни нерухомості на 100 відсотків за 5 років, то маємо:
100/5+18,11=38,11% річних по валюті.
в) я помітив раніше і помічаю зараз, що у турків-інвесторів значно менші апетити і вони радіють, якщо мають 5-6% річних.
2) Цитата: "...наскільки це сталий тренд
"
Сталий - я - якщо мене знову не заблокують - дам огляд цін на ринку нерухомості - сам здивований - за місяць (!!!) ціни на квартири виросли з 1 500 000 лір за 1+1 вже до 1 800 000 лір і вже є невидана раніше ціна - 2 150 000 лір.
Що буде з орендою - не вгадаєш, але попит зростає та зростає.
Вчора турецька преса надрукувала статтю саме про Анталію (!!!!) і там так і написано: НА РИНОК ДАВЛЯТЬ ГРОМАДЯНИ РФ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ.
Вже місцеві лаються на рієлторів та орендодавців - що так підняли ціни.
Але за Марксом ціну товару диктує не тільки вартість матеріалів та робочої сили, але й попит.А попит зростає та зростає.
Я виклав тут на форумі результати купівлі квартир в Анталії громадянами - хто б міг подумати - Австралії
!!!!
3) Цитата: "...сформує будівельний бум в Анталії...
"
Бум є - помітний - нові будинки ростуть як гриби... Вже наче й будувати ділянок немає - находять...І ціни зростають...
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:54
akurt написав:
3) Цитата: "...сформує будівельний бум в Анталії...
"
Бум є - помітний - нові будинки ростуть як гриби... Вже наче й будувати ділянок немає
- находять...І ціни зростають...
на моє імхо в Хурме місця під будівніцтво море )))
пітання чи воно під шось не заброньоване?!
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change_pm
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:12
akurt написав: change_pm написав:akurt
Я колись робив розрахунки, що новенька 1+1 в Хурмі може генерувати десь 5-6% в валюті...
Тепер 1+1 в Хурмі легко йдуть по 800-1000 баксив на місяць = більше 10% в валюті...
Цікаво склались обставини... Єдине питання наскільки це сталий тренд?
Якщо це нова нормал, то я в шоці... Якщо спаде десь через рік, то теж ОК, але є ризики, що цей попит сформує будівельний бум в Анталії...
Чому ризик? Тому що менше народу, краще для природи...
По пунктах:
1. Якщо вірно порахувати, то на сьогодні профіт по валюті може бути і більше 10%.
Все залежить від того, коли ТА ХТО САМЕ (у турків апетити МЕНШІ, ніж у наших людей) купувалася квартира.
Дивіться: я купував собі квартиру в вересні 2017 за 49 500 доларів США.
Разом з меблями та побутовою технікою (холодильник+2 кондиціонера) вийшло десь в 53 000 доларів США.
Сьогодні така квартира:
а) за даними сайту продажу кврартиру орієнтир ціни вже більше за 100 000 доларів;
Я ЧЕСНО ВСІМ РАДИВ ВКЛАДАТИ ГРОШІ, ЗАКОПАНІ ПІД ГРУШЕЮ, САМЕ СЮДИ. Пояснював чому. Наводив цифри та прогнози.
б) пропонується в оренду за 12 000 лір на місяць або приблизно 800 доларів на місяць.
Тоді маємо:53000$ - 100%
12х800 - х%
х%=12х800х100/53000
=18,11 % річних по долару.
Якщо врахувати збільшення ціни нерухомості на 100 відсотків за 5 років, то маємо:
100/5+18,11=38,11% річних по валюті.
в) я помітив раніше і помічаю зараз, що у турків-інвесторів значно менші апетити і вони радіють, якщо мають 5-6% річних.
2) Цитата: "...наскільки це сталий тренд
"
Сталий - я - якщо мене знову не заблокують - дам огляд цін на ринку нерухомості - сам здивований - за місяць (!!!) ціни на квартири виросли з 1 500 000 лір за 1+1 вже до 1 800 000 лір і вже є невидана раніше ціна - 2 150 000 лір.
Що буде з орендою - не вгадаєш, але попит зростає та зростає.
Вчора турецька преса надрукувала статтю саме про Анталію (!!!!) і там так і написано: НА РИНОК ДАВЛЯТЬ ГРОМАДЯНИ РФ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ.
Вже місцеві лаються на рієлторів та орендодавців - що так підняли ціни.
Але за Марксом ціну товару диктує не тільки вартість матеріалів та робочої сили, але й попит.А попит зростає та зростає.
флай на іншій гілці написав - знав би прикуп...
так, якщо у людини були гроші, гріх було не взяти 1+1 на всяк випадок...
я шкодую, що я не взяв дві чи трі )))
шкода, що ще грощі, на які я розраховув, як повернення від інвестіций в 2022 ще не зайшли (війна одна з причин затримки ((( ), і варіант дві чи три спричинив би проблеми з ліквідністю )))
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:18
некст крайзіс - це світовий голод, якщо хтось ще не в курсе...
так ось ціна на деякі добрива улетіла з 200 баксів до 1600 баксів за тону ((((
питань декілька:
- риторичне - яка частина фермерів по світу заб"є на добрива і отримає на ??% менше врожаю? яка буде ціна того врожаю?
- якщо в Турції не буле улет цін на "жрачку" в порівнянні з іншими, то яка буде ціна на нерухомість?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:56
change_pm написав:
на моє імхо в Хурме місця під будівніцтво море )))
пітання чи воно під шось не заброньоване?!
Ну то так здається...
Частина ділянок є приватною власністю і вперто не продають. Наприклад, дідусь та бабуся мають "садок вишневий коло хати"
- у турецькому виконанні "садок помаранчів, з яких ми живемо".
Рік тому навіть було оголошення типу "оплатимо послуги того, хто дасть наводку на ділянку, яка реально продається під забудову".
Ще є ділянки, але ними розпоряджається виключно мерія району - тобто то власність громади
- а тут не так як в Україні - громадське то є саме громадське.
І - крім того - періодично йдуть вибори і якщо раптом якась з партій дізналася б, що мер чи не мер пролобіював продаж ГРОМАДСЬКОГО - то все, хана тому меру.
Без жартів.
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akurt
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:08
change_pm написав:
- якщо в Турції не буле улет цін на "жрачку" в порівнянні з іншими, то яка буде ціна на нерухомість?
Цей чинник про харчі вірний - але як на мене, то Туреччина найбільше захищена від негараздів.
По-перше, в Туреччину (ще в Єгипет, Ізраїль та в Саудівську АРАВІЮ) ВИВЕЗЛИ ВСЮ ВСЮ ВСЮ ПШЕНИЦЮ УКРАЇНСЬКУ - в мене приятель капітан на балкері - то за один візит в порти України під Одесою завантажували по 70 000 (сімдесят тисяч!!!!!!!!) тонн пшениці.
По-друге, наші люди звикли мислити тільки по совєтські-українські
і не розуміють, що є країни, де держава дбає про своїх (і - слава Богу - про чужих) - громадян. Я не буду наводити приклад Швеції чи Норвегії...
Нариклад, місяць тому відмінили в Туреччині НДС на більшість харчових продуктів - а в Україні подивіться в чек: 20 (ДВАДЦЯТЬ) відсотків.
Вчора ЗНИЖЕНО НДС на велику групу товарів типу миючих засобів, порошків і такого іншого: з 18% до 8 (вісім)%.
Ідемо далі: РФ ставить на коліна всю Європу за допомогою газу.
Що в цей час робить Туреччина: закуповує газ в Азербайджані та в Нігерії - в нас мало хто знає, що африканська Нігерія - майже світовий лідер з нафти та газу. Президент особисто літав в Африку та вів перемовини з лідерами п"яти країн.
Куди будуть їхати німці, якщо в Німеччині 1 кв. м житла вартує вже 10 000 (десять тисяч) євро?Їхали та їхатимуть в Туречичну
- авіаквиток прямо з Анталії в будь-яке місто Німеччини 38,90
(тридцять вісім цілих дев"ять десятих
) євро в один бік.
За ціною 10 стаканчиків по 200 мл пива в Дюссельдорфі.
Ну і всі вже НАРЕШТІ зрозуміли: головоним є безпека родини та дітей.
На цьому форумі ціла купа збоченців вдень та вночі розказували дурниці про злобних султанів, муедзінів, які ганяються з ножицями для обрізання, про муллу, який не дає харчуватися поросятиною та іншими дурницями.
А самі жували "Кільку в томатному соусі
" та запивали з бумажняного пакету "Портвейн 777
".
А воно бач як сталося....
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 29 бер, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:18
change_pm написав:
некст крайзіс - це світовий голод, якщо хтось ще не в курсе...
так ось ціна на деякі добрива улетіла з 200 баксів до 1600 баксів за тону ((((
питань декілька:
- риторичне - яка частина фермерів по світу заб"є на добрива і отримає на ??% менше врожаю? яка буде ціна того врожаю?
- якщо в Турції не буле улет цін на "жрачку" в порівнянні з іншими, то яка буде ціна на нерухомість?
недавно підняв тему, але комусь не сподобалося:
висока ціна на жрачку -> нова хвиля арабських/турецьких революцій.
Тому тема РН в Туреччині не однозначна.
сьогодні вверх, завтра вниз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:26
Цирк та й годі... Воно підняло тему... Цирк...
Доїли вже три банки кільки, куплені в листопаді 2021 для забезпечення майбутнього?
Вверх... вниз... прогнозист...
Знавець Туреччини... в якій ніколи в житті не був і вже ніколи в житті не буде...
Хай Бог милує...
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akurt
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