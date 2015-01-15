Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я не понимаю, какой смысл считать доходность аренды жилья, в котором живешь, по временной пиковой арендной ставке. change_pm, а что квартира готова к приему арендаторов? Насколько я помню, то нет. Какой смысл считать виртуальные доходы? Разве что переоценку жилья с 60 до 75-80 можно занести в актив.
В конце концов пустить родственников\знакомых\друзей к себе, реально помочь своим, пострадавшим от войны, но нет, лучше виртуально профит считать. Противно читать
Ну, если быть объективным, то... можно было любому форумчанину взять в аренду НОВЕНЬКУЮ квартиру в НОВЕНЬКОМ престижном комплексе в очень хорошем месте Земного шара, как это не раз предлагалось на этом форуме. И что? Кто-то послушал? Кто -то воспользовался информацией? А если бы еще и купили, то точно и профит принесла бы покупка в 100% по валюте, и прибыль от сдачи в аренду. Так что считать вообще-то и можно, и нужно...
Molotov написав:Вітаю! Akurt, як з вами з‘язатись? Прямую в Анталію Терміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую
Вітаю! Я не готовий зустрічатися з будь-ким, тим більше з тим, в кого 1 повідомленння на форумі. Я вже писав НЕОДНОРАЗОВО я не займався та не займаюся підбором та продажем/купівлею нерухоміості.
Я написав, де та як варто підбирати квартиру - в Анталії і не тільки - це повідомлення з докладною інструкцією було видалено модераторами. Їм видніше, що хвилює форумчан.
Огляд цін дам сьогодні пізніше - щойно повернувся з Міграційної служби - допомагав здавати документи на ВНП в Туреччині родині нашого бійця - зараз реально боронить Київ.
Доброго дня. Я на форумі років з 10, необхідності не будо в реєстрації, ось нарешті з‘явилась. Я не говорю ж зі мною зустрічатися, можна в тел режимі. Зараз за 100км від Анталії, сутки в дорозі на авто. Реально необхідна консультація. Або тицніть де почитати те що ви скидали з аналітики. Вважайте це за допомогу українцям, бо я родину залишив в Болгарії, а сам примчав щось знайти Дякую
В мене в 14-00 похід в гори та на водоспади з групою українців. Якщо дійсно треба зустрітися, то з 13-30 до 14-00 за часом Туреччини (він співпадає з українським) можемо зустрітися в загальновідомому місці, яке зветься "Park Matruskali" - вибачаюсь - схоже на слово "Матрьошка" - це невеличкий сквер із фонтаном. Але спитати можна в будь-кого саме так "Матрьошка" - тоді будь-хто - навіть турок - підкаже. Біля найбільшої із скульптур фонтану. Якщо не підходить час та місце - то сьогодні ввечері домовимося окремо. Я не знаю, о якій годині повернусь із подорожі на водоспади, гадаю не раніше 19-00.
akurt написав:В мене в 14-00 похід в гори та на водоспади з групою українців. Якщо дійсно треба зустрітися, то з 13-30 до 14-00 за часом Туреччини (він співпадає з українським) можемо зустрітися в загальновідомому місці, яке зветься "Park Matruskali" - вибачаюсь - схоже на слово "Матрьошка" - це невеличкий сквер із фонтаном. Але спитати можна в будь-кого саме так "Матрьошка" - тоді будь-хто - навіть турок - підкаже. Біля найбільшої із скульптур фонтану. Якщо не підходить час та місце - то сьогодні ввечері домовимося окремо. Я не знаю, о якій годині повернусь із подорожі на водоспади, гадаю не раніше 19-00.
Вітаю На 13.30 вже не встиг У приватні повідомлення не можу писати - не дозволяє новий обліковий запис Готовий до зустрічі в будь-який час ввечері. Чекаю на інфо. Дуже дякую