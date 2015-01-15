akurt написав:

Molotov написав: Вітаю!

Akurt, як з вами з‘язатись?

Прямую в Анталію

Терміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую Вітаю!Akurt, як з вами з‘язатись?Прямую в АнталіюТерміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую

Я написав, де та як варто підбирати квартиру - в Анталії і не тільки - це повідомлення з докладною інструкцією було видалено модераторами.

Вітаю!Я не готовий зустрічатися з будь-ким, тим більше з тим, в кого 1 повідомленння на форумі.Я вже писав НЕОДНОРАЗОВО я не займався та не займаюся підбором та продажем/купівлею нерухоміості.Їм видніше, що хвилює форумчан.Огляд цін дам сьогодні пізніше - щойно повернувся з Міграційної служби - допомагав здавати документи на ВНП в Туреччині