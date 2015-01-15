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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:49

я не понимаю, какой смысл считать доходность аренды жилья, в котором живешь, по временной пиковой арендной ставке.
change_pm, а что квартира готова к приему арендаторов? Насколько я помню, то нет. Какой смысл считать виртуальные доходы? Разве что переоценку жилья с 60 до 75-80 можно занести в актив.

В конце концов пустить родственников\знакомых\друзей к себе, реально помочь своим, пострадавшим от войны, но нет, лучше виртуально профит считать. Противно читать
San
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:22

Ну, если быть объективным, то...
можно было любому форумчанину взять в аренду НОВЕНЬКУЮ квартиру в НОВЕНЬКОМ престижном комплексе в очень хорошем месте Земного шара, как это не раз предлагалось на этом форуме.
И что? Кто-то послушал? Кто -то воспользовался информацией?
А если бы еще и купили, то точно и профит принесла бы покупка в 100% по валюте, и прибыль от сдачи в аренду.
Так что считать вообще-то и можно, и нужно...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 07:12

  akurt написав:
  Molotov написав:Вітаю!
Akurt, як з вами з‘язатись?
Прямую в Анталію
Терміново потрібна професійна консультація по ринку нерухомості. Дякую


Вітаю!
Я не готовий зустрічатися з будь-ким, тим більше з тим, в кого 1 повідомленння на форумі.
Я вже писав НЕОДНОРАЗОВО я не займався та не займаюся підбором та продажем/купівлею нерухоміості.

Я написав, де та як варто підбирати квартиру - в Анталії і не тільки - це повідомлення з докладною інструкцією було видалено модераторами.
Їм видніше, що хвилює форумчан.

Огляд цін дам сьогодні пізніше - щойно повернувся з Міграційної служби - допомагав здавати документи на ВНП в Туреччині родині нашого бійця - зараз реально боронить Київ.



Доброго дня. Я на форумі років з 10, необхідності не будо в реєстрації, ось нарешті з‘явилась.
Я не говорю ж зі мною зустрічатися, можна в тел режимі. Зараз за 100км від Анталії, сутки в дорозі на авто. Реально необхідна консультація. Або тицніть де почитати те що ви скидали з аналітики.
Вважайте це за допомогу українцям, бо я родину залишив в Болгарії, а сам примчав щось знайти
Дякую
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:31

Якщо дійсно треба зустрітися, то з 13-30 до 14-00 за часом Туреччини (він співпадає з українським) можемо зустрітися в загальновідомому місці, яке зветься "Park Matruskali" - вибачаюсь - схоже на слово "Матрьошка" - це невеличкий сквер із фонтаном. Але спитати можна в будь-кого саме так "Матрьошка" - тоді будь-хто - навіть турок - підкаже.
Біля найбільшої із скульптур фонтану.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 бер, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:12

Гори то добре.
https://youtu.be/AbVnlmR4fz4
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:45

  akurt написав:В мене в 14-00 похід в гори та на водоспади з групою українців.
Якщо дійсно треба зустрітися, то з 13-30 до 14-00 за часом Туреччини (він співпадає з українським) можемо зустрітися в загальновідомому місці, яке зветься "Park Matruskali" - вибачаюсь - схоже на слово "Матрьошка" - це невеличкий сквер із фонтаном. Але спитати можна в будь-кого саме так "Матрьошка" - тоді будь-хто - навіть турок - підкаже.
Біля найбільшої із скульптур фонтану.
Якщо не підходить час та місце - то сьогодні ввечері домовимося окремо.
Я не знаю, о якій годині повернусь із подорожі на водоспади, гадаю не раніше 19-00.
Зображення

Вітаю
На 13.30 вже не встиг
У приватні повідомлення не можу писати - не дозволяє новий обліковий запис
Готовий до зустрічі в будь-який час ввечері.
Чекаю на інфо. Дуже дякую
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

10 років на форумі? Персонажа навіть адреса відома кмітливим форумчанам
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:48

  Molotov написав:На 13.30 вже не встиг
У приватні повідомлення не можу писати - не дозволяє новий обліковий запис
Готовий до зустрічі в будь-який час ввечері.
Чекаю на інфо. Дуже дякую

Друже, зайдіть в фейсбук, група Українці в Анталії, там і багато з нас є, і ще багато наших чудових українців...

Можете повирішувати всі питання...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Всем хороша Анталия - тепло, близко, море, присматривался к этому месту как к пенсионному варианту. Но останавливает огромное количество свинособак с кацапского свинарника. Даже сейчас Европа закрыла своё авиапространство и количество лаптеногих там уменьшилось в разы. (новые хотя бы не едут), Турция же сейчас как мекка для рашистов, оттого этого г@вна московитского будет более чем даже по сравнению с былыми временами.
Как ограничить себя от коленоразогнутой ср@ни в Анталии? как с украинской диаспорой? пересекаетесь ли с кацапами?! Это сильно тормозяший фактор лично для меня.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:44

Многие знання о Турции неверны или преувеличены.
Сейчас в Анталии больше авто не с российскими номерами, а с украинскими.
И что удивительно - или не удивительно - все очень дорогие авто. Скажем ещё так: на авто таких гигантских размерах здесь вообще то не ездят. Очень бросается в глаза.
Прямо сплошные BMW и Toyota топовых моделей.
Заехал сегодня подкачать колесо на шиномонтаж: получите украинское авто серии АА. Бэха… огромная.

P.S. Пан Molotov - я честно чекав з 13-30 до 13-45.
Потім вже з компанією під’їхав ще о 14-05 для «контролю», але далі вже не мав часу: я не один, нас компанія українців.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 бер, 2022 16:10, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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