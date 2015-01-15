Додано: Сер 30 бер, 2022 16:15

А что удивляться: страна-агрессор - одна из крупнейших в мире.

И ее граждане - стабильно место 3 в ТОП-20 покупателей квартир.

Сильно не печалитесь: мои родственники граждане Франции и очень очень трудно найти им ресторан или кафе во Франции, где бы не слышали речь агрессора и не пели бы Калинку-Малинку…

Их сперва воротило от этого, а теперь приловчились: уезжают поужинать от Тулузы куда/нибудь подальше. Есть ещё не загаженные агрессором места…

Так что не удивляйтесь и не преувеличивайте: лично я хоть и встречаю их в Анталии, но никогда и никак и не общаюсь, и не пересекаюсь…



На самом деле здесь очень мощная украинская диаспора.

Например, в воскресенье через всю Анталию (напомню, город по площади в 1,4 раза больше Киева, по населению - чуть меньше) был автопробег украинцев в поддержку борьбы.

Колонна двигалась от самого юго-запада на въезде со стороны Кемере до северо-востока до парка Украинской культуры. Тысячи украинцев приветствовали флагами колонну, в которой было более 250 авто, украшенных украинскими флагами.

Рассиянцев корчило…



Мэрия выделила помещения под украинскую школу: уже набрали 300 учеников и сформировали штат из 50 преподавателей из наших людей.

На сегодня кажется не хватает только учителя биологии.