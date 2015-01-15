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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:57

akurt
я бывал в регионе Анталья-Кемер-Мармарис-Фетхие достаточно много раз (последний раз август-сентябрь 2021) и почти всегда пересекался с кацапами к сожалению. Это слава Богу не отельный олинклюзив отдых, где "тагииил" во всей своей свинской "красоте" и от которого не скрыться, но даже в быту почти каждый день коленоразогнутый раб был в пределах видимости.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:15

А что удивляться: страна-агрессор - одна из крупнейших в мире.
И ее граждане - стабильно место 3 в ТОП-20 покупателей квартир.

На самом деле здесь очень мощная украинская диаспора.
Например, в воскресенье через всю Анталию (напомню, город по площади в 1,4 раза больше Киева, по населению - чуть меньше) был автопробег украинцев в поддержку борьбы.
Колонна двигалась от самого юго-запада на въезде со стороны Кемере до северо-востока до парка Украинской культуры. Тысячи украинцев приветствовали флагами колонну, в которой было более 250 авто, украшенных украинскими флагами.
Рассиянцев корчило…

Мэрия выделила помещения под украинскую школу: уже набрали 300 учеников и сформировали штат из 50 преподавателей из наших людей.
На сегодня кажется не хватает только учителя биологии.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 бер, 2022 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:40

  akurt написав:На самом деле здесь очень мощная украинская диаспора.


Не заметил её мощности,увы((( В группе на ФБ одно сообщение в месяц, активности ноль. Форумы украинцев в Анталье не гуглятся, если гуглишь выскакивают одни московитские группы, а-ля адинарот.
Автопробег, это на злобу дня, пройдёт эффект войны и опять сонное царство. Хочется на много бОлее активной украинской диаспоры.
Кто-нибудь знает города с активной украинской группой людей?! На ум приходит только Канада, Чикаго (США)...

p.s. Увы, но кацапов на Анталийским побережье чуть больше чем дофига.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:52

Ви СИЛЬНО помиляєтеся: в Фейсбук активно і дуже актвино працюють потужні групи "Українці в Анталії" (дві різні ПРИВАТНІ групи - в кожній десятки тисяч учасників) і "Українці в Туреччині".
Крім того, є групи за регіонами - наприклад, "Українці в Мерсіні" та інші.
З недавніх пір вони є закритими (приватними).
akurt
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