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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:57

akurt
я бывал в регионе Анталья-Кемер-Мармарис-Фетхие достаточно много раз (последний раз август-сентябрь 2021) и почти всегда пересекался с кацапами к сожалению. Это слава Богу не отельный олинклюзив отдых, где "тагииил" во всей своей свинской "красоте" и от которого не скрыться, но даже в быту почти каждый день коленоразогнутый раб был в пределах видимости.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:15

А что удивляться: страна-агрессор - одна из крупнейших в мире.
И ее граждане - стабильно место 3 в ТОП-20 покупателей квартир в Турции.
И клиенты многих отелей в Кемере.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 бер, 2022 19:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:40

  akurt написав:На самом деле здесь очень мощная украинская диаспора.


Не заметил её мощности,увы((( В группе на ФБ одно сообщение в месяц, активности ноль. Форумы украинцев в Анталье не гуглятся, если гуглишь выскакивают одни московитские группы, а-ля адинарот.
Автопробег, это на злобу дня, пройдёт эффект войны и опять сонное царство. Хочется на много бОлее активной украинской диаспоры.
Кто-нибудь знает города с активной украинской группой людей?! На ум приходит только Канада, Чикаго (США)...

p.s. Увы, но кацапов на Анталийским побережье чуть больше чем дофига.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:02

ТИМЧАСОВО інвестуємо в нерухомість за кордоном

В ці дні багато родин намагається врятуватися десь за кордоном.
В ці дні НЕ найкращі пропозиції в Туреччині: Туречична НЕ надає українцям статус біженця, може надавати тимчастовий захист біженцям із дуже суттєвими обмеженнями. Ніякої грошової допомоги немає. Підтримку речами та харчами надає тільки українська діаспора в певних межах.
Але все ж таки...
Сьогодні в ці дні мої приятелі та родичі рятуються на заході Україні, де ціни теж зросли суттєво - наприклад, син племінника платить по 1000 доларів за місяць.

В той же час є варіанти...
На сайті booking є цікаві пропозиції на проживання в Анталії - від 260 євро за місяць (!!!).
За 400 євро на місяць (!!!!) є пропозиції номерів в готелях Кемеру - увага - ще й із сніданком.
(я дивився з 1 по 30 квітня).
Таких пропозицій на весь квітень я нарухував не менше десяти.

Для довідки: на ринку оренди житла дуже важко, але можна знайти цікаві варіанти:
- вчора можна було орендувати квартиру в пристойному районі в Анталії 2+1 за 6500 лір (500 доларів).
- вчора були пропозиції на квартиру 1+1 у віддаленому - але дуже цікавому районі Анталії - Дошемеалти (це на плато вище Анталії, але входить в межі міста) - за 3000 лір (200 доларів).
- вчора були пропозиції у пригороді Анталії - місто Аксу - цілий житловий будинок - за 3500 лір (близько 250 доларів).
Треба враховувати, що такі пропозиції швидко зникають і на роздуми немає часу.
Тримаємося!

P.S. В ці дні є автобусне сполучення Львова та Чернівців із Стамбулом - квитки по 90-120 доларів в один бік. Із Стамбула в Анталію є автобусні рейси (від 20 доларів) та авіасполучення (від 30 доларів в один бік). Виконуються регулярні прямі авіарейси в Анталію з різних міст в Польщі (Варшава, Катовіце, Познань (на 2 квітня квитки з Познаня по 700 злотих)).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:33

бач воно як ...

U.K. NATIONWIDE HOUSE PRICES JUMP 14.3% IN MARCH, BIGGEST INCREASE SINCE 2004 ~BBG

хочеш зберегти грощі під час інфлецу і гіперінфлецу (зізіс ту фолоу) = нерухомість...
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:36

тим часом в ЮСА...

Very close to a tipping point in housing. Affordability down to 2007 levels, 30y mtg soaring. Housing is 15-18% GDP so slowdown will have material impacts across many areas

писи... буде боляче ((( усім...
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:09

ось вам і нуйорк!!!

Crypto Expert Ambushed, Shot 5 Times At NYC Hotel, In Attempted Robbery Of His $450,000 Richard Mille Watch

https://www.zerohedge.com/markets/33-ye ... his-450000
change_pm
 
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