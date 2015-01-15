Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt я бывал в регионе Анталья-Кемер-Мармарис-Фетхие достаточно много раз (последний раз август-сентябрь 2021) и почти всегда пересекался с кацапами к сожалению. Это слава Богу не отельный олинклюзив отдых, где "тагииил" во всей своей свинской "красоте" и от которого не скрыться, но даже в быту почти каждый день коленоразогнутый раб был в пределах видимости.
akurt написав:На самом деле здесь очень мощная украинская диаспора.
Не заметил её мощности,увы((( В группе на ФБ одно сообщение в месяц, активности ноль. Форумы украинцев в Анталье не гуглятся, если гуглишь выскакивают одни московитские группы, а-ля адинарот. Автопробег, это на злобу дня, пройдёт эффект войны и опять сонное царство. Хочется на много бОлее активной украинской диаспоры. Кто-нибудь знает города с активной украинской группой людей?! На ум приходит только Канада, Чикаго (США)...
p.s. Увы, но кацапов на Анталийским побережье чуть больше чем дофига.
В ці дні багато родин намагається врятуватися десь за кордоном. В ці дні НЕ найкращі пропозиції в Туреччині: Туречична НЕ надає українцям статус біженця, може надавати тимчастовий захист біженцям із дуже суттєвими обмеженнями. Ніякої грошової допомоги немає. Підтримку речами та харчами надає тільки українська діаспора в певних межах. Але все ж таки... Сьогодні в ці дні мої приятелі та родичі рятуються на заході Україні, де ціни теж зросли суттєво - наприклад, син племінника платить по 1000 доларів за місяць.
В той же час є варіанти... На сайті booking є цікаві пропозиції на проживання в Анталії - від 260 євро за місяць (!!!). За 400 євро на місяць (!!!!) є пропозиції номерів в готелях Кемеру - увага - ще й із сніданком. (я дивився з 1 по 30 квітня). Таких пропозицій на весь квітень я нарухував не менше десяти.
Для довідки: на ринку оренди житла дуже важко, але можна знайти цікаві варіанти: - вчора можна було орендувати квартиру в пристойному районі в Анталії 2+1 за 6500 лір (500 доларів). - вчора були пропозиції на квартиру 1+1 у віддаленому - але дуже цікавому районі Анталії - Дошемеалти (це на плато вище Анталії, але входить в межі міста) - за 3000 лір (200 доларів). - вчора були пропозиції у пригороді Анталії - місто Аксу - цілий житловий будинок - за 3500 лір (близько 250 доларів). Треба враховувати, що такі пропозиції швидко зникають і на роздуми немає часу. Тримаємося!
P.S. В ці дні є автобусне сполучення Львова та Чернівців із Стамбулом - квитки по 90-120 доларів в один бік. Із Стамбула в Анталію є автобусні рейси (від 20 доларів) та авіасполучення (від 30 доларів в один бік). Виконуються регулярні прямі авіарейси в Анталію з різних міст в Польщі (Варшава, Катовіце, Познань (на 2 квітня квитки з Познаня по 700 злотих)).
akurt написав:ТИМЧАСОВО інвестуємо в нерухомість за кордоном
В ці дні багато родин намагається врятуватися десь за кордоном. В ці дні НЕ найкращі пропозиції в Туреччині: Туречична НЕ надає українцям статус біженця, може надавати тимчастовий захист біженцям із дуже суттєвими обмеженнями. Ніякої грошової допомоги немає. Підтримку речами та харчами надає тільки українська діаспора в певних межах. Але все ж таки... Сьогодні в ці дні мої приятелі та родичі рятуються на заході Україні, де ціни теж зросли суттєво - наприклад, син племінника платить по 1000 доларів за місяць.
В той же час є варіанти... На сайті booking є цікаві пропозиції на проживання в Анталії - від 260 євро за місяць (!!!). За 400 євро на місяць (!!!!) є пропозиції номерів в готелях Кемеру - увага - ще й із сніданком. (я дивився з 1 по 30 квітня). Таких пропозицій на весь квітень я нарухував не менше десяти.
Для довідки: на ринку оренди житла дуже важко, але можна знайти цікаві варіанти: - вчора можна було орендувати квартиру в пристойному районі в Анталії 2+1 за 6500 лір (500 доларів). - вчора були пропозиції на квартиру 1+1 у віддаленому - але дуже цікавому районі Анталії - Дошемеалти (це на плато вище Анталії, але входить в межі міста) - за 3000 лір (200 доларів). - вчора були пропозиції у пригороді Анталії - місто Аксу - цілий житловий будинок - за 3500 лір (близько 250 доларів). Треба враховувати, що такі пропозиції швидко зникають і на роздуми немає часу. Тримаємося!
P.S. В ці дні є автобусне сполучення Львова та Чернівців із Стамбулом - квитки по 90-120 доларів в один бік. Із Стамбула в Анталію є автобусні рейси (від 20 доларів) та авіасполучення (від 30 доларів в один бік). Виконуються регулярні прямі авіарейси в Анталію з різних міст в Польщі (Варшава, Катовіце, Познань (на 2 квітня квитки з Познаня по 700 злотих)).
Дякую за інфо! Я в приватних не можу відповісти 😔. Заблокована можливість новим учасникам. Якщо можете, напишіть номер, я напишу в whatsapp
Пане Molotov! Напишіть будь-який зручний ВАМ час та будь-яке місце тут. Я не відповідаю не телефонні дзвінки. Тоді я під"їду. Бажано місце з гарною прикметою: щоби не заблукати. Наприклад, біля входу в Археологічний музей Анталії - це на набережній і там зручна безкоштовна парковка перед самим входом. Там точно не заблукаємо. Сьогодні будемо відкривати рахунки в банках Туреччини нашим людям - спробую під"їхати і з Вами переговорити.