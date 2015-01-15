akurt написав:

В той же час є варіанти...

За 400 євро на місяць (!!!!) є пропозиції номерів в готелях Кемеру - увага - ще й із сніданком.

В ці дні багато родин намагається врятуватися десь за кордоном.В ці дні НЕ найкращі пропозиції в Туреччині: Туречична НЕ надає українцям статус біженця, може надавати тимчастовий захист біженцям із дуже суттєвими обмеженнями. Ніякої грошової допомоги немає. Підтримку речами та харчами надає тільки українська діаспора в певних межах.Але все ж таки...Сьогодні в ці дні мої приятелі та родичі рятуються на заході Україні, де ціни теж зросли суттєво - наприклад, син племінника платить по 1000 доларів за місяць.На сайті booking є цікаві пропозиції на проживання в Анталії - від 260 євро за місяць (!!!).(я дивився з 1 по 30 квітня).Таких пропозицій на весь квітень я нарухував не менше десяти.Для довідки: на ринку оренди житла дуже важко, але можна знайти цікаві варіанти:- вчора можна було орендувати квартиру в пристойному районі в Анталії 2+1 за 6500 лір (500 доларів).- вчора були пропозиції на квартиру 1+1 у віддаленому - але дуже цікавому районі Анталії - Дошемеалти (це на плато вище Анталії, але входить в межі міста) - за 3000 лір (200 доларів).- вчора були пропозиції у пригороді Анталії - місто Аксу - цілий житловий будинок - за 3500 лір (близько 250 доларів).Треба враховувати, що такі пропозиції швидко зникають і на роздуми немає часу.P.S. В ці дні є автобусне сполучення Львова та Чернівців із Стамбулом - квитки по 90-120 доларів в один бік. Із Стамбула в Анталію є автобусні рейси (від 20 доларів) та авіасполучення (від 30 доларів в один бік). Виконуються регулярні прямі авіарейси в Анталію з різних міст в Польщі (Варшава, Катовіце, Познань (на 2 квітня квитки з Познаня по 700 злотих)).