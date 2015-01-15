Додано: Вів 05 кві, 2022 08:54

Довідник інвестора в закордонну нерухомість



Квітень 2022.

Вибір крани для інвестицій: Туреччина (простіше всього купити нерухомість+найкращій клімат на узбережжі Середземного моря+стабільна соціальна середа). Провінція Анталія (берегова лінія 640 км). Центр провінціі Анталія - місто Анталія (населення більше за 2,5 мільйона постійних мешканців).

За даними сайту продажу нерухомості sahibinden.



Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/віддаленість від моря/інфраструктура.



Квартири 1+1. Варіант 1: НОВИЙ будинок, нова квартира, все готове "під ключ".

Рівень цін 2017-2020 року 50 000 (п"ятдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.



Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 16.

Діапазон цін: 1 400 000 - 2 350 000 лір або 103 000 - 160 000 доларів США.

Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2-3,2 рази в доларах США.



Квартири 1+1. Варіант 2: Вторинний ринок, все готове "під ключ". Будинку не більше 4 років.

Рівень цін 2017-2020 року 50 000 (п"ятдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.

Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 6 (всього !).

Діапазон цін: 1 500 000 - 1 600 000 лір або 102 700 - 109 500 доларів США.

Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2-2,2 рази в доларах США.



Квартири 2+1. Варіант 3: НОВИЙ будинок, нова квартира, все готове "під ключ".

Рівень цін 2017-2020 року 70 000 (сімдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.

Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 21.

Діапазон цін: 2 100 000 - 3 300 000 лір або 154 000 - 225 000 доларів США.

Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2,2-3,2 рази в доларах США.



Квартири 2+1. Варіант 4: Вторинний ринок, будинку не більше 4-х років, все готове "під ключ".

Рівень цін 2017-2020 року 70 000 (сімдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.

Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 9 (!!!).

Діапазон цін: 1 750 000 - 2 700 000 лір або 119 500 - 184 900 доларів США.

Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 1,7-2,6 рази в доларах США.



Кількість переглядів гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість": 1 658 784 (гілку закрито влітку 2021 року, щоби не спокушати форумчанам ВДАЛО вкладати зароблені гроші).

Добре обібрали та дезінформували форумчан деякі дописувачі, які залили дезінформацією ту гілку (по 20-27 дезінформаційних повідомлень за добу).