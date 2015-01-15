RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 15:11

від МАС10

Banks are at key support.

Rate hikes are usually positive for lenders, except during recession.

I'm sure the Fed doesn't know what they're doing.

:mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 15:33

Лісабон!

Aura is a green oasis in the midst of a city full of energy, offering privacy, peace and quiet, yet just metres away from Lisbon’s most iconic street Avenida da Liberdade, where you’ll find high end lifestyle brands such as Louis Vuitton, Prada and Chanel, alongside luxury grocery stores such as Delidelux.

The development comprises 26 apartments across two blocks, with studios and one beds available, alongside stunning two and three bed duplexes.

Residents can enjoy Lisbon’s sun on the swimming pool, unwind in the tranquillity of the private gardens and patio, and relax with friends in the mini bar, all surrounded with blooming flora.

Apartments here can be secured with just 20% down on contract, and 80% balance on delivery Q1 2024. Enabling buyers to take full advantage of Lisbon’s booming property market and enjoy accumulating equity over construction.

народ, там цінник такий - вуха загортаютьсі...
- Studio from 350,000 EUR -
- 1 Bed from 483,000 EUR
- Duplexes from 1,170,000 EUR
change_pm
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 17:53

Сподіваюсь, що пан BIGor - єдиний на форумі справжній фахівець із польської нерухомості - скоро вийде із в’язниці та розкаже щось цікаве.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6647
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 18:43

  akurt написав:Сподіваюсь, що пан BIGor - єдиний на форумі справжній фахівець із польської нерухомості - скоро вийде із в’язниці та розкаже щось цікаве.

Підтримую!!!
change_pm
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 13:08

це чому я писав про бетону стіну...

LONDON, April 4 (Reuters) -
JPMorgan has warned that the combination of Russia's war in Ukraine and China's ongoing property crash could see the worst wave of corporate defaults since the global financial crisis.
change_pm
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:27

Довідник інвестора в закордонну нерухомість
(огляд інвестицій готується на 05 квітня 2022)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 кві, 2022 09:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6647
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:54

Довідник інвестора в закордонну нерухомість

Квітень 2022.
Вибір крани для інвестицій: Туреччина (простіше всього купити нерухомість+найкращій клімат на узбережжі Середземного моря+стабільна соціальна середа). Провінція Анталія (берегова лінія 640 км). Центр провінціі Анталія - місто Анталія (населення більше за 2,5 мільйона постійних мешканців).
За даними сайту продажу нерухомості sahibinden.

Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/віддаленість від моря/інфраструктура.

Квартири 1+1. Варіант 1: НОВИЙ будинок, нова квартира, все готове "під ключ".
Рівень цін 2017-2020 року 50 000 (п"ятдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.

Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 16.
Діапазон цін: 1 400 000 - 2 350 000 лір або 103 000 - 160 000 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2-3,2 рази в доларах США.

Квартири 1+1. Варіант 2: Вторинний ринок, все готове "під ключ". Будинку не більше 4 років.
Рівень цін 2017-2020 року 50 000 (п"ятдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.
Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 6 (всього !).
Діапазон цін: 1 500 000 - 1 600 000 лір або 102 700 - 109 500 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2-2,2 рази в доларах США.

Квартири 2+1. Варіант 3: НОВИЙ будинок, нова квартира, все готове "під ключ".
Рівень цін 2017-2020 року 70 000 (сімдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.
Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 21.
Діапазон цін: 2 100 000 - 3 300 000 лір або 154 000 - 225 000 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2,2-3,2 рази в доларах США.

Квартири 2+1. Варіант 4: Вторинний ринок, будинку не більше 4-х років, все готове "під ключ".
Рівень цін 2017-2020 року 70 000 (сімдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.
Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 9 (!!!).
Діапазон цін: 1 750 000 - 2 700 000 лір або 119 500 - 184 900 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 1,7-2,6 рази в доларах США.

Кількість переглядів гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість": 1 658 784 (гілку закрито влітку 2021 року, щоби не спокушати форумчанам ВДАЛО вкладати зароблені гроші).
Добре обібрали та дезінформували форумчан деякі дописувачі, які залили дезінформацією ту гілку (по 20-27 дезінформаційних повідомлень за добу).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6647
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 524525526527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 916, 917, 918
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9175 1312918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 09:37
vasilii
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 58633
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (807)
05.04.2022 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.