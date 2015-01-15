Banks are at key support.
Rate hikes are usually positive for lenders, except during recession.
I'm sure the Fed doesn't know what they're doing.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 кві, 2022 15:11
від МАС10
Додано: Нед 03 кві, 2022 15:33
Лісабон!
народ, там цінник такий - вуха загортаютьсі...
Додано: Нед 03 кві, 2022 17:53
Сподіваюсь, що пан BIGor - єдиний на форумі справжній фахівець із польської нерухомості - скоро вийде із в’язниці та розкаже щось цікаве.
Додано: Нед 03 кві, 2022 18:43
Додано: Пон 04 кві, 2022 13:08
це чому я писав про бетону стіну...
LONDON, April 4 (Reuters) -
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:27
Довідник інвестора в закордонну нерухомість
(огляд інвестицій готується на 05 квітня 2022)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 кві, 2022 09:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 кві, 2022 08:54
Довідник інвестора в закордонну нерухомість
Квітень 2022.
Вибір крани для інвестицій: Туреччина (простіше всього купити нерухомість+найкращій клімат на узбережжі Середземного моря+стабільна соціальна середа). Провінція Анталія (берегова лінія 640 км). Центр провінціі Анталія - місто Анталія (населення більше за 2,5 мільйона постійних мешканців).
За даними сайту продажу нерухомості sahibinden.
Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням ціна/якість/віддаленість від моря/інфраструктура.
Квартири 1+1. Варіант 1: НОВИЙ будинок, нова квартира, все готове "під ключ".
Рівень цін 2017-2020 року 50 000 (п"ятдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.
Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 16.
Діапазон цін: 1 400 000 - 2 350 000 лір або 103 000 - 160 000 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2-3,2 рази в доларах США.
Квартири 1+1. Варіант 2: Вторинний ринок, все готове "під ключ". Будинку не більше 4 років.
Рівень цін 2017-2020 року 50 000 (п"ятдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.
Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 6 (всього !).
Діапазон цін: 1 500 000 - 1 600 000 лір або 102 700 - 109 500 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2-2,2 рази в доларах США.
Квартири 2+1. Варіант 3: НОВИЙ будинок, нова квартира, все готове "під ключ".
Рівень цін 2017-2020 року 70 000 (сімдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.
Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 21.
Діапазон цін: 2 100 000 - 3 300 000 лір або 154 000 - 225 000 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 2,2-3,2 рази в доларах США.
Квартири 2+1. Варіант 4: Вторинний ринок, будинку не більше 4-х років, все готове "під ключ".
Рівень цін 2017-2020 року 70 000 (сімдесят тисяч) доларів США - всі дані та приклади є на цьому форумі.
Оголошень в період з 30 березня 2022 по 04 квітня 2022: 9 (!!!).
Діапазон цін: 1 750 000 - 2 700 000 лір або 119 500 - 184 900 доларів США.
Зростання цін у порівнянні з періодом 2017-2020 р.р.: в 1,7-2,6 рази в доларах США.
Кількість переглядів гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість": 1 658 784 (гілку закрито влітку 2021 року, щоби не спокушати форумчанам ВДАЛО вкладати зароблені гроші).
Добре обібрали та дезінформували форумчан деякі дописувачі, які залили дезінформацією ту гілку (по 20-27 дезінформаційних повідомлень за добу).
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