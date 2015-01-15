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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

До речі, питання від знайомих, як легалізувати кошти за кордоном? Які є думки?
1. Взяти іпотеку, і за легальний дохід сплачувати, а жити за кошти які не легалізовані?
2. Чи трохи розкидати по банкам? А потім збирати?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:15

повесть папі карло

flyman 05.04.2022 20:38
без вакцини я б не зміг виїхати з Бучі/Києва ніяк укрзалізницею, тому або або

йой, 300 гривасів за тест і їхав куди хчеш, що за чірк :?:

+ можно було в інети все купити і + ще отримати тісчю від Вови...

пісі. питав би доствичених людей, не страждав би так!
change_pm
 
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