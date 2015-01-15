До речі, питання від знайомих, як легалізувати кошти за кордоном? Які є думки?
1. Взяти іпотеку, і за легальний дохід сплачувати, а жити за кошти які не легалізовані?
2. Чи трохи розкидати по банкам? А потім збирати?
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
До речі, питання від знайомих, як легалізувати кошти за кордоном? Які є думки?
1. Взяти іпотеку, і за легальний дохід сплачувати, а жити за кошти які не легалізовані?
2. Чи трохи розкидати по банкам? А потім збирати?
Додано: Вів 05 кві, 2022 21:15
повесть папі карло
йой, 300 гривасів за тест і їхав куди хчеш, що за чірк
+ можно було в інети все купити і + ще отримати тісчю від Вови...
пісі. питав би доствичених людей, не страждав би так!
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