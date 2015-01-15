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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 кві, 2022 13:34
BIGor написав:
До речі, питання від знайомих, як легалізувати кошти за кордоном? Які є думки?
1. Взяти іпотеку, і за легальний дохід сплачувати, а жити за кошти які не легалізовані?
2. Чи трохи розкидати по банкам? А потім збирати?
Іпотеку ти не візьмеш без довідки про 6 міс. роботи в Польщі, або РІТ з податкової за попередній рік, якщо підприємець.
Ліпше йти до забудовника і не морочитися.
З України взяти довідку з податкової з печатками, в Польщі, можливо прийдеться зробити переклад в присяжного тлумача, а може і без нього банк розбере.
Ніби до $15K можна в одну банку. То можна розкидати і без довідки з податкової.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 13:58
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:07
flyman написав: BIGor написав:
До речі, питання від знайомих, як легалізувати кошти за кордоном? Які є думки?
1. Взяти іпотеку, і за легальний дохід сплачувати, а жити за кошти які не легалізовані?
2. Чи трохи розкидати по банкам? А потім збирати?
Іпотеку ти не візьмеш без довідки про 6 міс. роботи в Польщі, або РІТ з податкової за попередній рік, якщо підприємець.
Ліпше йти до забудовника і не морочитися.
З України взяти довідку з податкової з печатками, в Польщі, можливо прийдеться зробити переклад в присяжного тлумача, а може і без нього банк розбере.
Ніби до $15K можна в одну банку. То можна розкидати і без довідки з податкової.
А забудовники, я так розумію, не гребують готівкою?
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:23
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
До речі, питання від знайомих, як легалізувати кошти за кордоном? Які є думки?
1. Взяти іпотеку, і за легальний дохід сплачувати, а жити за кошти які не легалізовані?
2. Чи трохи розкидати по банкам? А потім збирати?
Іпотеку ти не візьмеш без довідки про 6 міс. роботи в Польщі, або РІТ з податкової за попередній рік, якщо підприємець.
Ліпше йти до забудовника і не морочитися.
З України взяти довідку з податкової з печатками, в Польщі, можливо прийдеться зробити переклад в присяжного тлумача, а може і без нього банк розбере.
Ніби до $15K можна в одну банку. То можна розкидати і без довідки з податкової.
А забудовники, я так розумію, не гребують готівкою?
А ви позвоніть/зайдіть у ВП, поцікавтесь, чи приймуть вони рюкзак готівки, ще нам напишете.
з.і.
Я б не зв"язувався із забудовником, який бере готівку.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:51
Sven Henrich
@NorthmanTrader
And a former Vice Chair openly advocating dropping the stock market to manage inflation confirms my original thesis that the Fed has denied for so long:
They are managing stock market direction & with it: Wealth inequality & bubbles.
They have created the monster.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:53
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
До речі, питання від знайомих, як легалізувати кошти за кордоном? Які є думки?
1. Взяти іпотеку, і за легальний дохід сплачувати, а жити за кошти які не легалізовані?
2. Чи трохи розкидати по банкам? А потім збирати?
Іпотеку ти не візьмеш без довідки про 6 міс. роботи в Польщі, або РІТ з податкової за попередній рік, якщо підприємець.
Ліпше йти до забудовника і не морочитися.
З України взяти довідку з податкової з печатками, в Польщі, можливо прийдеться зробити переклад в присяжного тлумача, а може і без нього банк розбере.
Ніби до $15K можна в одну банку. То можна розкидати і без довідки з податкової.
А забудовники, я так розумію, не гребують готівкою
?
В РП раніш був ескроу рахунок, на який ти вносиш грощі, а нотаріус? (чи хто там в схемі) переводе забудовнику поетапно...
Кеш взагалі не канає...
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:11
flyman написав:
Іпотеку ти не візьмеш без довідки про 6 міс. роботи в Польщі, або РІТ з податкової за попередній рік, якщо підприємець.
Ліпше йти до забудовника і не морочитися.
З України взяти довідку з податкової з печатками, в Польщі, можливо прийдеться зробити переклад в присяжного тлумача, а може і без нього банк розбере.
Ніби до $15K можна в одну банку. То можна розкидати і без довідки з податкової.
А забудовники, я так розумію, не гребують готівкою?[/quote]А ви позвоніть/зайдіть у ВП, поцікавтесь, чи приймуть вони рюкзак готівки, ще нам напишете.
з.і.
Я б не зв"язувався із забудовником, який бере готівку.[/quote]
Ну дослідним шляхом не хочеться робити, короче все одно треба невеликими дозами через банки перекидувати...
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:50
BIGor
*POLISH CENTRAL BANK RAISES MAIN RATE TO 4.5%; EST. 4.00%
вже пізно купляти нерухомість...
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