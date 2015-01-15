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flyman написав:якщо в умовному Львові х2, то в умовному Ірпені х/2, +-
і згадай скільки раз я тобі казав про Лемберг? взяв би заради діверсіфая замість Бучі, і все ок...
а там, крім того, що невідомо, чи отримаєш свою 1к, так ще й я б не повернувся через ті фото і факти того, що там було...(((
уяви, йдеш по вулиці, а там місяць тому - рік тому - 5 років тому була різня...(((
в Лембергу ШРТ не те, а в Києві те, так що з оточенням Києва кавалірками в пішій доступності до гілок ШРТ, думаю, таки план зайде, от що робити із плацдармом-криївкою в цоколі з огляду на останні події ще нема рішення (обліківка віталіан каже, що має бути шалений попит на комерц нерухомість), так як сам стан невідомий, було би для початку зробити аудит, але це, мінімум, не раніше літа, як відновлять ж.д. міст і пустять приміську електричку.
В мене трохи не той район, надіюсь що він був на відшибі від місця тих подій (вул. Кірова), а той район Стєколки сам по собі був стрьомний і до того як.
flyman написав:якщо в умовному Львові х2, то в умовному Ірпені х/2, +-
і згадай скільки раз я тобі казав про Лемберг? взяв би заради діверсіфая замість Бучі, і все ок...
а там, крім того, що невідомо, чи отримаєш свою 1к, так ще й я б не повернувся через ті фото і факти того, що там було...(((
уяви, йдеш по вулиці, а там місяць тому - рік тому - 5 років тому була різня...(((
в Лембергу ШРТ не того, а в Києві того, так що з оточенням Києва кавалірками вздовж ШРТ, думаю таки план зайде, от що робити із плацдармом-криївкою в цоколі з огляду на останні події ще нема рішення, так як сам стан невідомий, було би для початку зробити аудит, але це мінімум не раніше літа, як відновлять ж.д. міст і пустять приміську електричку.
В мене трохи не той район, надіюсь що він був на відшибі від місця тих подій (вул. Кірова), а той район Стєколки сам по собі був стрьомний і до того як.
В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))
В мене в Лемберзі від виходу з квартири до входу в залізничний вокзал 28-30 хвилин пехотой + 100500 варіантів доїхати за від 10 грн до 50 грн за таксі...
Яке нафіг ШРТ???
5-10 хвилин 3 парки + стадіони + 2 басейни + маса магазинів і 20 хвилин пехотой до площі Ринок...