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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:25

  BIGor написав:
  change_pm написав:BIGor
*POLISH CENTRAL BANK RAISES MAIN RATE TO 4.5%; EST. 4.00%

вже пізно купляти нерухомість...

Більша ставка -> Менш доступна іпотека -> Нижча ціна.

багато понаїхів -> вища ціна.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:30

  flyman написав:
  BIGor написав:Більша ставка -> Менш доступна іпотека -> Нижча ціна.

багато понаїхів -> вища ціна.

Ну дивлячись які, я не думаю що там всі біженці (2 млн людей) і всі з котлетами по 150 куе (середня ціна хорошого житла)
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:43

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Більша ставка -> Менш доступна іпотека -> Нижча ціна.

багато понаїхів -> вища ціна.

Ну дивлячись які, я не думаю що там всі біженці (2 млн людей) і всі з котлетами по 150 куе (середня ціна хорошого житла)

якщо навіть тільки 10% залишиться, то навіть не маючи котлету в 150 куе, вони створять дуже суттевий тиск на ринок нерухомості...

пісі. всі ж бачили, що почали забудовники Львова робити - цінник до війни х 2 = успіх...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:01

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  flyman написав: багато понаїхів -> вища ціна.

Ну дивлячись які, я не думаю що там всі біженці (2 млн людей) і всі з котлетами по 150 куе (середня ціна хорошого житла)

якщо навіть тільки 10% залишиться, то навіть не маючи котлету в 150 куе, вони створять дуже суттевий тиск на ринок нерухомості...

пісі. всі ж бачили, що почали забудовники Львова робити - цінник до війни х 2 = успіх...

якщо в умовному Львові х2, то в умовному Ірпені х/2, +-
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:36

  change_pm написав:якщо навіть тільки 10% залишиться, то навіть не маючи котлету в 150 куе, вони створять дуже суттевий тиск на ринок нерухомості...

пісі. всі ж бачили, що почали забудовники Львова робити - цінник до війни х 2 = успіх...

До цього вже було декілька хвиль на ринок нерухомості 2014 - українці, 2020 - білоруси, зараз і білоруси і українці.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:12

  flyman написав:якщо в умовному Львові х2, то в умовному Ірпені х/2, +-

і згадай скільки раз я тобі казав про Лемберг? взяв би заради діверсіфая замість Бучі, і все ок...

а там, крім того, що невідомо, чи отримаєш свою 1к, так ще й я б не повернувся через ті фото і факти того, що там було...(((

уяви, йдеш по вулиці, а там місяць тому - рік тому - 5 років тому була різня...(((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:33

  change_pm написав:
  flyman написав:якщо в умовному Львові х2, то в умовному Ірпені х/2, +-

і згадай скільки раз я тобі казав про Лемберг? взяв би заради діверсіфая замість Бучі, і все ок...

а там, крім того, що невідомо, чи отримаєш свою 1к, так ще й я б не повернувся через ті фото і факти того, що там було...(((

уяви, йдеш по вулиці, а там місяць тому - рік тому - 5 років тому була різня...(((

в Лембергу ШРТ не те, а в Києві те, так що з оточенням Києва кавалірками в пішій доступності до гілок ШРТ, думаю, таки план зайде, от що робити із плацдармом-криївкою в цоколі з огляду на останні події ще нема рішення (обліківка віталіан каже, що має бути шалений попит на комерц нерухомість), так як сам стан невідомий, було би для початку зробити аудит, але це, мінімум, не раніше літа, як відновлять ж.д. міст і пустять приміську електричку.

В мене трохи не той район, надіюсь що він був на відшибі від місця тих подій (вул. Кірова), а той район Стєколки сам по собі був стрьомний і до того як.

А поки що пишуть, що мародьори мародьорствують.
https://www.facebook.com/groups/487192944667584/
Востаннє редагувалось flyman в Сер 06 кві, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:45

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:якщо в умовному Львові х2, то в умовному Ірпені х/2, +-

і згадай скільки раз я тобі казав про Лемберг? взяв би заради діверсіфая замість Бучі, і все ок...

а там, крім того, що невідомо, чи отримаєш свою 1к, так ще й я б не повернувся через ті фото і факти того, що там було...(((

уяви, йдеш по вулиці, а там місяць тому - рік тому - 5 років тому була різня...(((

в Лембергу ШРТ не того, а в Києві того, так що з оточенням Києва кавалірками вздовж ШРТ, думаю таки план зайде, от що робити із плацдармом-криївкою в цоколі з огляду на останні події ще нема рішення, так як сам стан невідомий, було би для початку зробити аудит, але це мінімум не раніше літа, як відновлять ж.д. міст і пустять приміську електричку.

В мене трохи не той район, надіюсь що він був на відшибі від місця тих подій (вул. Кірова), а той район Стєколки сам по собі був стрьомний і до того як.

В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

В мене в Лемберзі від виходу з квартири до входу в залізничний вокзал 28-30 хвилин пехотой + 100500 варіантів доїхати за від 10 грн до 50 грн за таксі...

Яке нафіг ШРТ???

5-10 хвилин 3 парки + стадіони + 2 басейни + маса магазинів і 20 хвилин пехотой до площі Ринок...

100500 ойтішніх офісів від 10 хвилин пехотой...

А ціннік в свій час був, як у Буче...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:56

В мене в Лемберзі від виходу з квартири до входу в залізничний вокзал 28-30 хвилин пехотой + 100500 варіантів доїхати за від 10 грн до 50 грн за таксі...

Яке нафіг ШРТ???

5-10 хвилин 3 парки + стадіони + 2 басейни + маса магазинів і 20 хвилин пехотой до площі Ринок...

100500 ойтішніх офісів від 10 хвилин пехотой...

А ціннік в свій час був, як у Буче...[/quote]
Це район якої вулиці?
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:21

  Gonzik написав:.
В мене в Лемберзі від виходу з квартири до входу в залізничний вокзал 28-30 хвилин пехотой + 100500 варіантів доїхати за від 10 грн до 50 грн за таксі...

Яке нафіг ШРТ???

5-10 хвилин 3 парки + стадіони + 2 басейни + маса магазинів і 20 хвилин пехотой до площі Ринок...

100500 ойтішніх офісів від 10 хвилин пехотой...

А ціннік в свій час був, як у Буче...

Це район якої вулиці?

десь в районі телеграфної хвабрики - Кульпарківа

з.і.
«Здається, що Кульпарків значно більший. Львів — філія Кульпаркова». (с)
flyman
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