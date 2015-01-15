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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:57
change_pm написав:
В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))
Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 09:49
Gonzik написав:
Це район якої вулиці?
Сахарова, Лукаша, Карпинця...
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