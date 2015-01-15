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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:49

  Gonzik написав:Це район якої вулиці?

Сахарова, Лукаша, Карпинця...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:12

Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:
  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.

За що респект?! 🤔🤔🤔
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:22

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.

За що респект?! 🤔🤔🤔

За автобусний завод, напр.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:23

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.

За що респект?! 🤔🤔🤔

Купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини (сарказм).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:47

Шриланка: туристів нема, світла нема, палива нема, їжі нема

flyman
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  #<1 ... 527528529530
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