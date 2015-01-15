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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 528529530531>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:49

  Gonzik написав:Це район якої вулиці?

Сахарова, Лукаша, Карпинця...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:12

Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:
  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.

За що респект?! 🤔🤔🤔
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:22

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.

За що респект?! 🤔🤔🤔

За автобусний завод, напр.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:23

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))

Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних.
PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.

За що респект?! 🤔🤔🤔

Купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини (сарказм).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:47

Шриланка: туристів нема, світла нема, палива нема, їжі нема

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:13

Щодо Туреччини: 50% інфляція р.р.



flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:07

flyman цікаво, що Туреччина заграє з Росією в плані - прямі рейси досі є. Нас як туристів втрачено нажаль.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:48

  BIGor написав:flyman цікаво, що Туреччина заграє з Росією в плані - прямі рейси досі є. Нас як туристів втрачено нажаль.

Ердоган будує явно не демократію.
https://report.az/ru/finansy/centrobank-turcii-podderzhit-perevody-schetov-v-liry/
Пропонується перевести депозити в твердій валюті у нац. валюту (ліру).
Інфляція 50%.
Якщо відмовитися від поставок від ененргоносіїв, то буде в Туреччині як у Шрі-Ланці (відключення електрики на півдоби, крах економіки, бунти).
Хоча, рано чи пізно, при таких цінах на нафту/газ вангую нову хвилю "арабської (і не тільки) весни".
Я би тримався по далі від Туреччини.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:39

  flyman написав:
  BIGor написав:flyman цікаво, що Туреччина заграє з Росією в плані - прямі рейси досі є. Нас як туристів втрачено нажаль.

Ердоган будує явно не демократію.
https://report.az/ru/finansy/centrobank-turcii-podderzhit-perevody-schetov-v-liry/
Пропонується перевести депозити в твердій валюті у нац. валюту (ліру).
Інфляція 50%.
Якщо відмовитися від поставок від ененргоносіїв, то буде в Туреччині як у Шрі-Ланці (відключення електрики на півдоби, крах економіки, бунти).
Хоча, рано чи пізно, при таких цінах на нафту/газ вангую нову хвилю "арабської (і не тільки) весни".
Я би тримався по далі від Туреччини.

давай розкажи де б ти тримавсі поближче?

куди пускають? а! блін, вже ж 3й рік нікуди не пускають! :cry:
change_pm
 
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