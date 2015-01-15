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change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))
Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних. PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.
change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))
Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних. PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.
change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))
Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних. PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.
change_pm написав:В Лемберзі ШРТ нафіг не потрібно ))))
Пожив у Львові як НЕ-турист - ШТР і транспорт - біда або просто Ж! На Сихів тільки норм добиратись. На все місто 7 маршрутів трамваю! Ганьба, в Кракові щось біля 25 + 3 нічних. PS Садовому респект, хоч купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини.
За що респект?! 🤔🤔🤔
Купив бу-шних жовтих трамваїі з німеччини (сарказм).
BIGor написав:flyman цікаво, що Туреччина заграє з Росією в плані - прямі рейси досі є. Нас як туристів втрачено нажаль.
Ердоган будує явно не демократію. https://report.az/ru/finansy/centrobank-turcii-podderzhit-perevody-schetov-v-liry/ Пропонується перевести депозити в твердій валюті у нац. валюту (ліру). Інфляція 50%. Якщо відмовитися від поставок від ененргоносіїв, то буде в Туреччині як у Шрі-Ланці (відключення електрики на півдоби, крах економіки, бунти). Хоча, рано чи пізно, при таких цінах на нафту/газ вангую нову хвилю "арабської (і не тільки) весни". Я би тримався по далі від Туреччини.
BIGor написав:flyman цікаво, що Туреччина заграє з Росією в плані - прямі рейси досі є. Нас як туристів втрачено нажаль.
Ердоган будує явно не демократію. https://report.az/ru/finansy/centrobank-turcii-podderzhit-perevody-schetov-v-liry/ Пропонується перевести депозити в твердій валюті у нац. валюту (ліру). Інфляція 50%. Якщо відмовитися від поставок від ененргоносіїв, то буде в Туреччині як у Шрі-Ланці (відключення електрики на півдоби, крах економіки, бунти). Хоча, рано чи пізно, при таких цінах на нафту/газ вангую нову хвилю "арабської (і не тільки) весни". Я би тримався по далі від Туреччини.
давай розкажи де б ти тримавсі поближче?
куди пускають? а! блін, вже ж 3й рік нікуди не пускають!