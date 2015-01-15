Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:flyman цікаво, що Туреччина заграє з Росією в плані - прямі рейси досі є. Нас як туристів втрачено нажаль.
Ердоган будує явно не демократію. https://report.az/ru/finansy/centrobank-turcii-podderzhit-perevody-schetov-v-liry/ Пропонується перевести депозити в твердій валюті у нац. валюту (ліру). Інфляція 50%. Якщо відмовитися від поставок від ененргоносіїв, то буде в Туреччині як у Шрі-Ланці (відключення електрики на півдоби, крах економіки, бунти). Хоча, рано чи пізно, при таких цінах на нафту/газ вангую нову хвилю "арабської (і не тільки) весни". Я би тримався по далі від Туреччини.
давай розкажи де б ти тримавсі поближче?
куди пускають? а! блін, вже ж 3й рік нікуди не пускають!
залежить від цілі, на місяць/рік/5/10, туризм/пересидіти/працювати/F.I.R.E поки що ненька влаштовує, єдине що напрягає, що неможна нікуди вилізти за кордон, так що нерухомість за кордном нах непотрібна, якщо ти обмежений в пересуванні.
flyman написав:залежить від цілі, на місяць/рік/5/10, туризм/пересидіти/працювати/F.I.R.E поки що ненька влаштовує, єдине що напрягає, що неможна нікуди вилізти за кордон, так що нерухомість за кордном нах непотрібна, якщо ти обмежений в пересуванні.
Може, як план, перебратися в ЄС, отримати нове громадянство, позбавитися укр.громадянтсва, потім вернутися на ПМЖ вна неньку і жити на $130+$130 в місяць з якою кобітою.
або африканочкою
йой, флай років 5-10 в ЄС можуть твої пріорітери поміняти
Ну там, не кобіта, а кобіт )))
flyman написав:Може, як план, перебратися в ЄС, отримати нове громадянство, позбавитися укр.громадянтсва
кажуть, що це зовсім не веселий процес )))) і потім ти будеш в неньці попадати на багато податків... як нерез )))
flyman написав:залежить від цілі, на місяць/рік/5/10, туризм/пересидіти/працювати/F.I.R.E поки що ненька влаштовує, єдине що напрягає, що неможна нікуди вилізти за кордон, так що нерухомість за кордном нах непотрібна, якщо ти обмежений в пересуванні.
Може, як план, перебратися в ЄС, отримати нове громадянство, позбавитися укр.громадянтсва, потім вернутися на ПМЖ вна неньку і жити на $130+$130 в місяць з якою кобітою.
або африканочкою
йой, флай років 5-10 в ЄС можуть твої пріорітери поміняти
Ну там, не кобіта, а кобіт )))
flyman написав:Може, як план, перебратися в ЄС, отримати нове громадянство, позбавитися укр.громадянтсва
кажуть, що це зовсім не веселий процес )))) і потім ти будеш в неньці попадати на багато податків... як нерез )))
так що думай!
так всьо продати і вивезти в країни колективного заходу, вкласти в які індексні фонди з теслами і фаангами, а на здачу тут мешкати (або на Філіпінах)
з.і. до недавна ще тут була ІТ офшора, але думаю, що скоро її прикриють діясітями та іншими бізнесофобськими діями, залишиться тільки можливість дешево жити в дешевій дирі в центрі Європи, зато дешево
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 кві, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
2022 has undoubtedly been an interesting year, with the mainstream media being awash with tales of difficult economic conditions and tight budgets. And yet, the UK property market continues its meteoric climb, delivering both growing prices and demand.
Across the United Kingdom, average prices have been growing steadily, with February delivering national average price growth of 8.1%.
A recent report from Zoopla, one of the largest online property portals, has indicated that by the start of March, UK average house prices reached £245,200, with North West region hosting some of the strongest figures.
Liverpool, in particular, has seen incredible growth, with the city achieving the best result out of the 20 cities tracked in the report, with prices increasing 10.3% year-over-year up to an average of £143,800.
With a 3.2% yearly increase and an average property price of £508,500, London had the slowest annual price growth rate of any area and the second-lowest growth.
"Demand is strongest for family houses, indicating a continued appetite for additional internal and external space," Zoopla, head of research Gráinne Gilmore said.
"But demand is up across nearly all property types, indicating that those thinking of moving are in a strong position to sell."
While the number of new developments launching to market is expected to rise by 5% over the next five-year period, market conditions remain overwhelmingly favourable to sellers, with demand being 65% higher than current supplies.
"The increased economic headwinds, including the rising cost of living and increasing mortgage rates, means property price growth may start to moderate as we move through the second half of 2022," Ms Gilmore wrote.
"Given the uptick in new listings of homes for sale, there is now a wider choice of homes for movers and all buyers," Ms Gilmore added.
With city-centre property still leading the way in terms of online enquires for new build accommodation, it’s clear that developers are like to struggle long into 2023.
flyman написав:так всьо продати і вивезти в країни колективного заходу, вкласти в які індексні фонди з теслами і фаангами, а на здачу тут мешкати (або на Філіпінах)
до речі - ця гілка для цього і засновуваласі )))
пісі. можновладці непродумливо зробили - не треба було так жорстоко закривати кордони...
ось мені треба наразі поїхати по справах - ніц, с..ко, сиди в норі і бійся з усіма рокетного удару...
зробили б через Дію тіпа заставу - плати 50 тис гріваса і вільний місяць бути за кордоном: - не повернувся, грощі ЗСУ - повернувсі, на кордоні прикордонник в Дії тиць баттон, грощі завтра отримав на той рахунок, звідки платив... - повтори, скільки тобі треба...
Едина умова - щоб ти відносився до останнього 4го єтапу мобілізації...
Liverpool John Lennon Airport issues update on Lufthansa's new 5-star route to Dubai
флай, я тобі реально кажу придивись до цього міста.
подивись ціні на зупла:
- від 80 тис фунтів можна взяти житло, - потяг до Лондуна йде 2 години, ходить кожну годину. - update! ще багато самого ШРТ в місті, все як ти любиш... - ще й сенді бітчіз на Айріш сі... - прямий паром в Дублін - ну, там, Гінес на вихідних попити )))
вище навів данні про нові авіарейси... шукай спонсора, отримуй візу і чекай відкриття кордонів )))
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 08 кві, 2022 11:55, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:так всьо продати і вивезти в країни колективного заходу, вкласти в які індексні фонди з теслами і фаангами, а на здачу тут мешкати (або на Філіпінах)
до речі - ця гілка для цього і засновуваласі )))
пісі. можновладці непродумливо зробили - не треба було так жорстоко закривати кордони...
ось мені треба наразі поїхати по справах - ніц, с..ко, сиди в норі і бійся з усіма рокетного удару...
зробили б через Дію тіпа заставу - плати 50 тис гріваса і вільний місяць бути за кордоном: - не повернувся, грощі ЗСУ - повернувсі, на кордоні прикордонник в Дії тиць баттон, грощі завтра отримав на той рахунок, звідки платив... - повтори, скільки тобі треба...
Едина умова - щоб ти відносився до останнього 4го єтапу мобілізації...
для цього тре мати мозги ... просто пєрєстать виєзжать ... якщо ти не забув одна з хотєлок зевлади - зупинити еміграцію
зато буде дешева рабсила, за миску супа, Азовсталь ті Ілліча тре буде відновляти, такі активи ж пропадають
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 кві, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.