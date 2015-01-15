|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:28
At least 23 cities in China on full or partial lockdown, covering 193 million people - Reuters
чи це новий вірус, чи старий покращений, чи хз що вони там відпрацьвують...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5441
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:35
"QE + asset prices + fiscal stimulus + COVID + war...epic inflation of 2022...US CPI 8% (highest since 1981), German CPI 7% (highest since 1952), European PPI 31%, food 21% YoY, heating 50%, Zillow rents 17%, house prices 19%. Amazing." - BofA
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5441
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9173
|1319164
|
|
|241
|58707
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|108477
|
|