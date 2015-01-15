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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:28

у китаї щось почало відбуватись...

At least 23 cities in China on full or partial lockdown, covering 193 million people - Reuters

чи це новий вірус, чи старий покращений, чи хз що вони там відпрацьвують...
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:35

класна цитата - шкода, що неприємна (((

"QE + asset prices + fiscal stimulus + COVID + war...epic inflation of 2022...US CPI 8% (highest since 1981), German CPI 7% (highest since 1952), European PPI 31%, food 21% YoY, heating 50%, Zillow rents 17%, house prices 19%. Amazing." - BofA
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Повідомлень: 5441
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 530531532533
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