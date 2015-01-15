Додано: Пон 11 кві, 2022 08:57

Росіяни шукають притулок для грошей та активів у Туреччині, щоб обійти санкціїПише Wall Street Journal.Росіяни використовують різноманітні засоби проти західних санкцій. Серед найпоширеніших — використовують російські компанії з готівкових переказів, які працюють у Туреччині, криптовалюти, або ж просто перевозять тисячі доларів готівкою через аеропорти.Турецький уряд заявив, що не зупинить надходження російських коштів, якщо гроші законні. Туреччині потрібна іноземна валюта після економічної кризи минулого року.«Олігархи можуть робити будь-який бізнес у Туреччині, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву», — сказав міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу на міжнародній конференції в Досі 26 березня.Центральний банк Туреччини вже отримав близько 3 млрд доларів лише за два дні в середині березня в результаті свопів із національними банками. Ці гроші, ймовірно, в основному складалися з депозитів росіян, сказав Омер Генкал, економіст і колишній керівник HSBC Turkey.Також вторгнення РФ в Україну призвело до збільшення кількості росіян, які купують нерухомість у Туреччині. При цьому росіяни вкладають понад 250 тис. доларів, щоб отримати турецький паспорт у рамках програми отримання громадянства країни завдяки інвестуванню.Виконавча директорка стамбульської компанії нерухомості Golden Sign Гюль Гюль зазначила, що в березні росіяни почали переважати тих, хто приїхав із арабських країн. Новоприбулі з РФ купують до 4 квартир, зазвичай за готівку, щоб інвестувати 250 тис. доларів.Серед олігархів є Роман Абрамовіч, який перемістив 2 суперяхти в турецькі порти. Минулого тижня в Стамбулі пришвартувалася ще одна яхта Universe колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва.У філії одного державного банку в Стамбулі росіяни також відкрили понад 600 рахунків.Західні санкції та рішення Visa Inc. і Mastercard Inc. щодо припинення діяльності в Росії спонукали росіян шукати місця, де працює російська платіжна система «Мір». У продуктових магазинах Стамбула почали з’являтися таблички «Ми приймаємо "Мір"».Популярною послугою є і KoronaPay, яка дозволяє людям переводити гроші з Росії та знімати в Туреччині. Компанія дозволяє здійснювати перекази на суму понад 15 000 євро, якщо клієнти підтвердять своє джерело доходу.