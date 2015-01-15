At least 23 cities in China on full or partial lockdown, covering 193 million people - Reuters
чи це новий вірус, чи старий покращений, чи хз що вони там відпрацьвують...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:28
у китаї щось почало відбуватись...
чи це новий вірус, чи старий покращений, чи хз що вони там відпрацьвують...
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:35
класна цитата - шкода, що неприємна (((
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:57
Росіяни шукають притулок для грошей та активів у Туреччині, щоб обійти санкції
Пише Wall Street Journal.
Росіяни використовують різноманітні засоби проти західних санкцій. Серед найпоширеніших — використовують російські компанії з готівкових переказів, які працюють у Туреччині, криптовалюти, або ж просто перевозять тисячі доларів готівкою через аеропорти.
Турецький уряд заявив, що не зупинить надходження російських коштів, якщо гроші законні. Туреччині потрібна іноземна валюта після економічної кризи минулого року.
«Олігархи можуть робити будь-який бізнес у Туреччині, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву», — сказав міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу на міжнародній конференції в Досі 26 березня.
Центральний банк Туреччини вже отримав близько 3 млрд доларів лише за два дні в середині березня в результаті свопів із національними банками. Ці гроші, ймовірно, в основному складалися з депозитів росіян, сказав Омер Генкал, економіст і колишній керівник HSBC Turkey.
Також вторгнення РФ в Україну призвело до збільшення кількості росіян, які купують нерухомість у Туреччині. При цьому росіяни вкладають понад 250 тис. доларів, щоб отримати турецький паспорт у рамках програми отримання громадянства країни завдяки інвестуванню.
Виконавча директорка стамбульської компанії нерухомості Golden Sign Гюль Гюль зазначила, що в березні росіяни почали переважати тих, хто приїхав із арабських країн. Новоприбулі з РФ купують до 4 квартир, зазвичай за готівку, щоб інвестувати 250 тис. доларів.
Серед олігархів є Роман Абрамовіч, який перемістив 2 суперяхти в турецькі порти. Минулого тижня в Стамбулі пришвартувалася ще одна яхта Universe колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва.
У філії одного державного банку в Стамбулі росіяни також відкрили понад 600 рахунків.
Західні санкції та рішення Visa Inc. і Mastercard Inc. щодо припинення діяльності в Росії спонукали росіян шукати місця, де працює російська платіжна система «Мір». У продуктових магазинах Стамбула почали з’являтися таблички «Ми приймаємо "Мір"».
Популярною послугою є і KoronaPay, яка дозволяє людям переводити гроші з Росії та знімати в Туреччині. Компанія дозволяє здійснювати перекази на суму понад 15 000 євро, якщо клієнти підтвердять своє джерело доходу.
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:55
Ну, і молодці турки...
І вашим і нашим - собі "копійчину" заробляють...
Але рузькім варто пам"ятати 1915 рік, і що може трапитись з іхнімі інвестиціями в Турцію
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:11
До Сербії щодня прибувають кількасот росіян, переважно багатих. Згідно з сербськими джерелами, ціни на нерухоме майно в Белграді швидко зростають через це, що росіяни масово скуповують розкішні квартири й апартаменти в елітних районах, навіть не запитуючи про ціну.
Додано: Вів 12 кві, 2022 04:18
Уважно перечитав з десяток сторінок повідомлень на "Київській гілці".
Цікаві тактичні обговорення типу того де краще побудувати бомбосховище.
Безумовно самими розумним є ці два:
Додано: Вів 12 кві, 2022 04:30
В Туреччині я би не сказав, що якось змінилася кількість росіянців.
Ми їх помічаємо тільки через черги в пункти видачі грошових переказів "Золота корона".
Єдине, що для них працює.
Наскільки мені відомо, вони не можуть розраховуватися ніякими картками і здійснювати будь-які платежі за будь-які послуги в тому числі в он-лайн режимі.
Гадаю, що вони реально тиснули б на ринок нерухомості в Туреччині, але реально проблеми з грошами і валютою.
Звіт про купівлю нерухомості в Туреччині ІНОЗЕМЦЯМИ за березень 2022 очікується 15 квітня.
Гадаю, буде цікаво.
P.S. Чергові родини українців з моїх знайомих отримали картки ВНП в Туреччині - одні в суботу, другі в понеділок. Відразу побігли в офіс митниці Туреччини оформлювати перебування авто. Це безкоштовно та без розмитнення. Де працюють перші, я не зрозумів, а хлопець з другої родини - ІТ-ник.
Знмає родина квартиру 2+1 за 4900 лір або 330 доларів. Зараз таких цін немає - ця рождина зробила все вчасно. Квартплата висока - 320 лір (640 гривень на місяць) - бо ЖК престижний і в приморському мікрорайоні.
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