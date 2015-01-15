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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533>
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:24

  BIGor написав:
  change_pm написав:друже BIGor, я перекладу, що він мав на увазі - чи можна збирати в польському лисі "павші" древа і гріти ними грубу в підвалі Щеціна?

Ото було питання флая...

пісі. якщо ти чув, BIGor, то кажуть, що гриби і інші корисні безкоштовні для вільнолюдя ніштякі в неньці, не можна збирати в лісах в німців і інших закордоників...
тому таке й питання...

Та на особистих 12 га може робити що хоче під Любіном.

12 га? я думаю мова йде про максимум 12 соток...

і цей, Любін дуже близько до Сувалок - треба якнайдалі...

Ось, Ліверпуль достатньо далеко, якщо не достатньо то Ванкувер у поміч )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:28

у китаї щось почало відбуватись...

At least 23 cities in China on full or partial lockdown, covering 193 million people - Reuters

чи це новий вірус, чи старий покращений, чи хз що вони там відпрацьвують...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:35

класна цитата - шкода, що неприємна (((

"QE + asset prices + fiscal stimulus + COVID + war...epic inflation of 2022...US CPI 8% (highest since 1981), German CPI 7% (highest since 1952), European PPI 31%, food 21% YoY, heating 50%, Zillow rents 17%, house prices 19%. Amazing." - BofA
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:57

Росіяни шукають притулок для грошей та активів у Туреччині, щоб обійти санкції

Пише Wall Street Journal.

Росіяни використовують різноманітні засоби проти західних санкцій. Серед найпоширеніших — використовують російські компанії з готівкових переказів, які працюють у Туреччині, криптовалюти, або ж просто перевозять тисячі доларів готівкою через аеропорти.

Турецький уряд заявив, що не зупинить надходження російських коштів, якщо гроші законні. Туреччині потрібна іноземна валюта після економічної кризи минулого року.

«Олігархи можуть робити будь-який бізнес у Туреччині, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву», — сказав міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу на міжнародній конференції в Досі 26 березня.

Центральний банк Туреччини вже отримав близько 3 млрд доларів лише за два дні в середині березня в результаті свопів із національними банками. Ці гроші, ймовірно, в основному складалися з депозитів росіян, сказав Омер Генкал, економіст і колишній керівник HSBC Turkey.

Також вторгнення РФ в Україну призвело до збільшення кількості росіян, які купують нерухомість у Туреччині. При цьому росіяни вкладають понад 250 тис. доларів, щоб отримати турецький паспорт у рамках програми отримання громадянства країни завдяки інвестуванню.

Виконавча директорка стамбульської компанії нерухомості Golden Sign Гюль Гюль зазначила, що в березні росіяни почали переважати тих, хто приїхав із арабських країн. Новоприбулі з РФ купують до 4 квартир, зазвичай за готівку, щоб інвестувати 250 тис. доларів.

Серед олігархів є Роман Абрамовіч, який перемістив 2 суперяхти в турецькі порти. Минулого тижня в Стамбулі пришвартувалася ще одна яхта Universe колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва.

У філії одного державного банку в Стамбулі росіяни також відкрили понад 600 рахунків.

Західні санкції та рішення Visa Inc. і Mastercard Inc. щодо припинення діяльності в Росії спонукали росіян шукати місця, де працює російська платіжна система «Мір». У продуктових магазинах Стамбула почали з’являтися таблички «Ми приймаємо "Мір"».

Популярною послугою є і KoronaPay, яка дозволяє людям переводити гроші з Росії та знімати в Туреччині. Компанія дозволяє здійснювати перекази на суму понад 15 000 євро, якщо клієнти підтвердять своє джерело доходу.
https://www.wsj.com/articles/superyacht ... 1649323803
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:55

  jump написав:Росіяни шукають притулок для грошей та активів у Туреччині, щоб обійти санкції

Пише Wall Street Journal.

Росіяни використовують різноманітні засоби проти західних санкцій. Серед найпоширеніших — використовують російські компанії з готівкових переказів, які працюють у Туреччині, криптовалюти, або ж просто перевозять тисячі доларів готівкою через аеропорти.

Турецький уряд заявив, що не зупинить надходження російських коштів, якщо гроші законні. Туреччині потрібна іноземна валюта після економічної кризи минулого року.

Ну, і молодці турки...

І вашим і нашим - собі "копійчину" заробляють...

Але рузькім варто пам"ятати 1915 рік, і що може трапитись з іхнімі інвестиціями в Турцію :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:11

  change_pm написав:Ну, і молодці турки...

І вашим і нашим - собі "копійчину" заробляють...


До Сербії щодня прибувають кількасот росіян, переважно багатих. Згідно з сербськими джерелами, ціни на нерухоме майно в Белграді швидко зростають через це, що росіяни масово скуповують розкішні квартири й апартаменти в елітних районах, навіть не запитуючи про ціну.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ser ... 97180.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:18

Уважно перечитав з десяток сторінок повідомлень на "Київській гілці".
Цікаві тактичні обговорення типу того де краще побудувати бомбосховище.

Безумовно самими розумним є ці два:

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.

+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:30

  jump написав:
  change_pm написав:Ну, і молодці турки...
І вашим і нашим - собі "копійчину" заробляють...

До Сербії щодня прибувають кількасот росіян, переважно багатих. Згідно з сербськими джерелами, ціни на нерухоме майно в Белграді швидко зростають через це, що росіяни масово скуповують розкішні квартири й апартаменти в елітних районах, навіть не запитуючи про ціну.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ser ... 97180.html

В Туреччині я би не сказав, що якось змінилася кількість росіянців.
Ми їх помічаємо тільки через черги в пункти видачі грошових переказів "Золота корона".
Єдине, що для них працює.
Наскільки мені відомо, вони не можуть розраховуватися ніякими картками і здійснювати будь-які платежі за будь-які послуги в тому числі в он-лайн режимі.
Гадаю, що вони реально тиснули б на ринок нерухомості в Туреччині, але реально проблеми з грошами і валютою.

Звіт про купівлю нерухомості в Туреччині ІНОЗЕМЦЯМИ за березень 2022 очікується 15 квітня.
Гадаю, буде цікаво.

P.S. Чергові родини українців з моїх знайомих отримали картки ВНП в Туреччині - одні в суботу, другі в понеділок. Відразу побігли в офіс митниці Туреччини оформлювати перебування авто. Це безкоштовно та без розмитнення. Де працюють перші, я не зрозумів, а хлопець з другої родини - ІТ-ник.
Орендує родина квартиру 2+1 за 4900 лір або 330 доларів. Зараз таких цін немає - ця родина зробила все вчасно (здається, переїхали з Києва 4 лютого).
Квартплата висока - 320 лір (640 гривень на місяць) - бо ЖК престижний і в приморському мікрорайоні Liman.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:44

  BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)

Ще є Катовіце - також непогане місто )))
change_pm
 
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