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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:56
BIGor написав:
Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір єГданьск
(мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)Варшава
(мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)Краків
(мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)Вроцлав
(плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
Гадаю Гданьск
відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке.
Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała
.
Плюси:
- посередині дороги від Кракова на Чехію;
- поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła
;
- гірська дача президента країни саме в Wisła
.
- з Bielsko-Biała
однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.
Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała
нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła
- по 1000 євро квадрат.Катовіце
гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве...
Але...
І ще: будьте уважні з Катовіцами
- там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах.
Але умовно називають "Катовіце
".
А насправді попадете або в Chorzów
, або в Chorzów Batory
("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom
, або в Zabrze
, або в Piekary Śląskie
... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...
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akurt
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:21
akurt написав: BIGor написав:
Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір єГданьск
(мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)Варшава
(мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)Краків
(мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)Вроцлав
(плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
Гадаю Гданьск
відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке.
Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała
.
Плюси:
- посередині дороги від Кракова на Чехію;
- поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła
;
- гірська дача президента країни саме в Wisła
.
- з Bielsko-Biała
однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.
Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała
нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła
- по 1000 євро квадрат.Катовіце
гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве...
Але...
І ще: будьте уважні з Катовіцами
- там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах.
Але умовно називають "Катовіце
".
А насправді попадете або в Chorzów
, або в Chorzów Batory
("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom
, або в Zabrze
, або в Piekary Śląskie
... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...
О, даже не сомневалась что выбор падёт на то, что на мой взгляд худший вариант. Гданськ - очень красивый город, рассматривала аренду и заходила в местное управление. И второе когда кости старые, то виндсерфинг и кайтсёрфинг действительно лучше выкинуть из развлечений, а там на поезде в 20 минутах лучшее место для этого, именно ветер и мелкое море. Вроцлав - очень развивается в последнее время, плюс большая диаспора украиноязычных. Варшава - конкуренция. Ну и Катовице - на вкус и цвет все фломастеры разные, я для себя решила что не моё 100%. Конечно stm как всегда ошибается, а акурт как всегда прав, дёшево, есть дёшево
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stm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:36
stm написав: akurt написав: BIGor написав:
Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір єГданьск
(мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)Варшава
(мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)Краків
(мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)Вроцлав
(плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
Гадаю Гданьск
відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке.
Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała
.
Плюси:
- посередині дороги від Кракова на Чехію;
- поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła
;
- гірська дача президента країни саме в Wisła
.
- з Bielsko-Biała
однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.
Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała
нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła
- по 1000 євро квадрат.Катовіце
гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве...
Але...
І ще: будьте уважні з Катовіцами
- там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах.
Але умовно називають "Катовіце
".
А насправді попадете або в Chorzów
, або в Chorzów Batory
("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom
, або в Zabrze
, або в Piekary Śląskie
... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...
О, даже не сомневалась что выбор падёт на то, что на мой взгляд худший вариант. Гданськ - очень красивый город, рассматривала аренду и заходила в местное управление. И второе когда кости старые, то виндсерфинг и кайтсёрфинг действительно лучше выкинуть из развлечений, а там на поезде в 20 минутах лучшее место для этого, именно ветер и мелкое море. Вроцлав - очень развивается в последнее время, плюс большая диаспора украиноязычных. Варшава - конкуренция. Ну и Катовице - на вкус и цвет все фломастеры разные, я для себя решила что не моё 100%. Конечно stm как всегда ошибается, а акурт как всегда прав, дёшево, есть дёшево
Взагалі шукаємо в містах де розвинена IT спільнота. Тому Катовіце немає в списку.
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BIGor
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:25
Крім вас, ніхто не вирішить, де вам жити... наразі не обов"язково ходити в офіс, щоб працювати і заробляти.
Можна жити в Анталії і віддалено працювати на укро АйТі - 5% податку.
Можна переїхати в РП і платити десь біля 30% податків.
Кожен вирішує сам...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:41
Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?
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