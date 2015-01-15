Додано: Вів 12 кві, 2022 09:56

BIGor написав: Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є

Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)

Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)

Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)

Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС) Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є(мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)(мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)(мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)(плюс - близкість до декількох столиць ЄС)

Гадаю Гданьск відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке.Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała.Плюси:- посередині дороги від Кракова на Чехію;- поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła;- гірська дача президента країни саме в Wisła.- з Bielsko-Biała однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła - по 1000 євро квадрат.Катовіце гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве...Але...І ще: будьте уважні з Катовіцами - там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах.Але умовно називають "Катовіце".А насправді попадете або в Chorzów, або в Chorzów Batory ("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom, або в Zabrze, або в Piekary Śląskie... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...