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BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова) Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт) Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова) Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
Гадаю Гданьск відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке. Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała. Плюси: - посередині дороги від Кракова на Чехію; - поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła; - гірська дача президента країни саме в Wisła. - з Bielsko-Biała однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.
Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła - по 1000 євро квадрат. Катовіце гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве... Але... І ще: будьте уважні з Катовіцами - там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах. Але умовно називають "Катовіце". А насправді попадете або в Chorzów, або в Chorzów Batory ("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom, або в Zabrze, або в Piekary Śląskie... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...
BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова) Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт) Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова) Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
Гадаю Гданьск відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке. Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała. Плюси: - посередині дороги від Кракова на Чехію; - поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła; - гірська дача президента країни саме в Wisła. - з Bielsko-Biała однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.
Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła - по 1000 євро квадрат. Катовіце гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве... Але... І ще: будьте уважні з Катовіцами - там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах. Але умовно називають "Катовіце". А насправді попадете або в Chorzów, або в Chorzów Batory ("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom, або в Zabrze, або в Piekary Śląskie... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...
О, даже не сомневалась что выбор падёт на то, что на мой взгляд худший вариант. Гданськ - очень красивый город, рассматривала аренду и заходила в местное управление. И второе когда кости старые, то виндсерфинг и кайтсёрфинг действительно лучше выкинуть из развлечений, а там на поезде в 20 минутах лучшее место для этого, именно ветер и мелкое море. Вроцлав - очень развивается в последнее время, плюс большая диаспора украиноязычных. Варшава - конкуренция. Ну и Катовице - на вкус и цвет все фломастеры разные, я для себя решила что не моё 100%. Конечно stm как всегда ошибается, а акурт как всегда прав, дёшево, есть дёшево
BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова) Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт) Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова) Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
Гадаю Гданьск відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке. Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała. Плюси: - посередині дороги від Кракова на Чехію; - поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła; - гірська дача президента країни саме в Wisła. - з Bielsko-Biała однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.
Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła - по 1000 євро квадрат. Катовіце гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве... Але... І ще: будьте уважні з Катовіцами - там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах. Але умовно називають "Катовіце". А насправді попадете або в Chorzów, або в Chorzów Batory ("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom, або в Zabrze, або в Piekary Śląskie... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...
О, даже не сомневалась что выбор падёт на то, что на мой взгляд худший вариант. Гданськ - очень красивый город, рассматривала аренду и заходила в местное управление. И второе когда кости старые, то виндсерфинг и кайтсёрфинг действительно лучше выкинуть из развлечений, а там на поезде в 20 минутах лучшее место для этого, именно ветер и мелкое море. Вроцлав - очень развивается в последнее время, плюс большая диаспора украиноязычных. Варшава - конкуренция. Ну и Катовице - на вкус и цвет все фломастеры разные, я для себя решила что не моё 100%. Конечно stm как всегда ошибается, а акурт как всегда прав, дёшево, есть дёшево
Взагалі шукаємо в містах де розвинена IT спільнота. Тому Катовіце немає в списку.
change_pm написав:Можна жити в Анталії і віддалено працювати на укро АйТі - 5% податку. Можна переїхати в РП і платити десь біля 30% податків.
Податкове резиденство Турречини теж наступить. Але порахуємо так, відстань автобусом/автомобілем від Львова Львів - Краків (325 км, перетин одного кордону). Львів - Анталія (2100 км, перетин двох кордонів).