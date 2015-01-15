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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534>
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:56

  BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)


Гадаю Гданьск відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке.
Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała.
Плюси:
- посередині дороги від Кракова на Чехію;
- поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła;
- гірська дача президента країни саме в Wisła.
- з Bielsko-Biała однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.

Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła - по 1000 євро квадрат.
Катовіце гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве...
Але...
І ще: будьте уважні з Катовіцами - там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах.
Але умовно називають "Катовіце".
А насправді попадете або в Chorzów, або в Chorzów Batory ("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom, або в Zabrze, або в Piekary Śląskie... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:21

  akurt написав:
  BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)


Гадаю Гданьск відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке.
Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała.
Плюси:
- посередині дороги від Кракова на Чехію;
- поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła;
- гірська дача президента країни саме в Wisła.
- з Bielsko-Biała однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.

Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła - по 1000 євро квадрат.
Катовіце гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве...
Але...
І ще: будьте уважні з Катовіцами - там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах.
Але умовно називають "Катовіце".
А насправді попадете або в Chorzów, або в Chorzów Batory ("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom, або в Zabrze, або в Piekary Śląskie... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...

О, даже не сомневалась что выбор падёт на то, что на мой взгляд худший вариант. Гданськ - очень красивый город, рассматривала аренду и заходила в местное управление. И второе когда кости старые, то виндсерфинг и кайтсёрфинг действительно лучше выкинуть из развлечений, а там на поезде в 20 минутах лучшее место для этого, именно ветер и мелкое море. Вроцлав - очень развивается в последнее время, плюс большая диаспора украиноязычных. Варшава - конкуренция. Ну и Катовице - на вкус и цвет все фломастеры разные, я для себя решила что не моё 100%. Конечно stm как всегда ошибается, а акурт как всегда прав, дёшево, есть дёшево :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:36

  stm написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)


Гадаю Гданьск відразу відкинути... море там тільки на картинці - воно холодне і ніяке.
Коли розглядав купівлю квартири для себе - ще дивився на Bielsko-Biała.
Плюси:
- посередині дороги від Кракова на Чехію;
- поруч гори та гірськолижний осередок в Wisła;
- гірська дача президента країни саме в Wisła.
- з Bielsko-Biała однаково легко попадете або в аеропорт Катовиць, або в аеропорт Кракова.

Коли я мацав квартиру для себе, то в Bielsko-Biała нові "під ключ" в нових будинках були квартири по 1400 євро квадрат, у Wisła - по 1000 євро квадрат.
Катовіце гарне місто - провів там декілька років життя, але "робітниче місто"... Місто гірників та шахтарів... Хоча в останні роки охайне так красиве...
Але...
І ще: будьте уважні з Катовіцами - там місто трохи нагадує наш Кривий ріг, і до міста відносяться з десяток дуже дрібних поселень, які будувалися при шахтах.
Але умовно називають "Катовіце".
А насправді попадете або в Chorzów, або в Chorzów Batory ("как вспомню - так вздрогну"), або в Bytom, або в Zabrze, або в Piekary Śląskie... Від Битома до Катовиць їхати трамваєм хвилин 40... Ото і будуть вам "Катовиці"...

О, даже не сомневалась что выбор падёт на то, что на мой взгляд худший вариант. Гданськ - очень красивый город, рассматривала аренду и заходила в местное управление. И второе когда кости старые, то виндсерфинг и кайтсёрфинг действительно лучше выкинуть из развлечений, а там на поезде в 20 минутах лучшее место для этого, именно ветер и мелкое море. Вроцлав - очень развивается в последнее время, плюс большая диаспора украиноязычных. Варшава - конкуренция. Ну и Катовице - на вкус и цвет все фломастеры разные, я для себя решила что не моё 100%. Конечно stm как всегда ошибается, а акурт как всегда прав, дёшево, есть дёшево :)

Взагалі шукаємо в містах де розвинена IT спільнота. Тому Катовіце немає в списку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:25

Крім вас, ніхто не вирішить, де вам жити... наразі не обов"язково ходити в офіс, щоб працювати і заробляти.

Можна жити в Анталії і віддалено працювати на укро АйТі - 5% податку.
Можна переїхати в РП і платити десь біля 30% податків.

Кожен вирішує сам...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:41

Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Можна жити в Анталії і віддалено працювати на укро АйТі - 5% податку.
Можна переїхати в РП і платити десь біля 30% податків.

Податкове резиденство Турречини теж наступить.
Але порахуємо так, відстань автобусом/автомобілем від Львова
Львів - Краків (325 км, перетин одного кордону).
Львів - Анталія (2100 км, перетин двох кордонів).
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

change_pm написав:Крім вас, ніхто не вирішить, де вам жити... наразі не обов"язково ходити в офіс, щоб працювати і заробляти.

Можна жити в Анталії і віддалено працювати на укро АйТі - 5% податку.
Можна переїхати в РП і платити десь біля 30% податків.

Кожен вирішує сам...
Законно віддалено працювати в Туреччині раніше можна було 3 міс. По ЄС зараз, через війну, продовжили до 1,5 роки, але щодо Туреччини не певен.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:39

  fox767676 написав:Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?

Не знаю по регионам, но румынский и венгерский язык - ничегошеньки не понятно и ни на что не похоже. Найти англоязычных сложно.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:16

stm
Сумно, якщо з англійською там погано
Я сподівався що як на картинці :)
Але ж румунська більш-менш європейська, якось до базового рівня вивчити можливо.

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  fox767676 написав:Але ж румунська більш-менш європейська

Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.
BIGor
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