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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:04

.del
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 12 кві, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:06

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Але ж румунська більш-менш європейська

Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.

Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:24

  fox767676 написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:Але ж румунська більш-менш європейська

Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.

Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська

Я би поставив Румунію та Болгарію в один ряд.
BIGor
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