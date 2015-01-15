|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:04
.del
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 12 кві, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:06
BIGor написав: fox767676 написав:
Але ж румунська більш-менш європейська
Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.
Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:24
fox767676 написав: BIGor написав: fox767676 написав:
Але ж румунська більш-менш європейська
Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.
Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
Я би поставив Румунію та Болгарію в один ряд.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5912
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9182
|1322040
|
|
|241
|58836
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|108535
|
|