Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:06
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:24
Додано: Вів 12 кві, 2022 19:13
сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?
надумав, туди перебиратись? нащо?
інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...
а так там глухо...
пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія...
Додано: Вів 12 кві, 2022 19:49
Інтерес не празний, практичний - колеги перебрались тимчасово, працюють. Ті що в Букарешті, Брашові на англійську не скаржаться . Чому саме Румунія, та регіон що згадав - "золота 45 паралель", гідроартерії європейсьского маштабу та як-ніяке хоч Чорне, але море. Відпочивати люболю на Балканах, буваю в південній Бесарабії, перший закордон що я побачив ще при совку плаваючи дунайським пароплавством. Для себе розглядаю як бекап, в тяжкі часи щоб не бути біженцем з ліжками в ряд в спортзалі. По цінам бачу схожі на київські 2018. Польща по нерухомості дорожча, похмуріша клыматом, буду відчувати себе біженцем
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