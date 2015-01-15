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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:06

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Але ж румунська більш-менш європейська

Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.

Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:24

  fox767676 написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:Але ж румунська більш-менш європейська

Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.

Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська

Я би поставив Румунію та Болгарію в один ряд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:13

  fox767676 написав:Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?

сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?

надумав, туди перебиратись? нащо?

інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...

а так там глухо...

пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія... :?:
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:49

  change_pm написав:
  fox767676 написав:Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?

сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?

надумав, туди перебиратись? нащо?

інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...

а так там глухо...

пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія... :?:


Інтерес не празний, практичний - колеги перебрались тимчасово, працюють. Ті що в Букарешті, Брашові на англійську не скаржаться . Чому саме Румунія, та регіон що згадав - "золота 45 паралель", гідроартерії :) європейсьского маштабу та як-ніяке хоч Чорне, але море. Відпочивати люболю на Балканах, буваю в південній Бесарабії, перший закордон що я побачив ще при совку плаваючи дунайським пароплавством. Для себе розглядаю як бекап, в тяжкі часи щоб не бути біженцем з ліжками в ряд в спортзалі. По цінам бачу схожі на київські 2018. Польща по нерухомості дорожча, похмуріша кліматом, буду відчувати себе біженцем
fox767676
 
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  BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)

Советую начать с Кракова(живу здесь уже 3года) - очень удобное расположение, 500км до Вены, Будапешта, Праги, Братиславы, Берлина, Гданська, 300км до Врослава, Львова, Варшавы. Отличный аэропорт из которого можно улететь в любую точку европы. Также большое айти сообщество и украинцев трудно не встретить в городе.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:09

  fox767676 написав:
  change_pm написав:
  fox767676 написав:Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?

сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?

надумав, туди перебиратись? нащо?

інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...

а так там глухо...

пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія... :?:


Інтерес не празний, практичний - колеги перебрались тимчасово, працюють. Ті що в Букарешті, Брашові на англійську не скаржаться . Чому саме Румунія, та регіон що згадав - "золота 45 паралель", гідроартерії :) європейсьского маштабу та як-ніяке хоч Чорне, але море. Відпочивати люболю на Балканах, буваю в південній Бесарабії, перший закордон що я побачив ще при совку плаваючи дунайським пароплавством. Для себе розглядаю як бекап, в тяжкі часи щоб не бути біженцем з ліжками в ряд в спортзалі. По цінам бачу схожі на київські 2018. Польща по нерухомості дорожча, похмуріша кліматом, буду відчувати себе біженцем

Цікава мотивація...

Хз... не знаю, які фінанси, але б я валив далі... якщо валити...

Ну, що та румунія? а запасний аеродром потребує витрат на утримання...

В принципі, читав на доу, що одна компанія на літеру S збирається в Румунії хаб робити на 800 людей, певен, що частина них може стати - українцями-біженцями (українками - щоб точніше)...

Треба ще дивитись, що там по пенсії...
якщо не так, як в неньці 35 років стажу і невисокі податки, то може і варто)))

Хоча точно доведеться румунську вчити. а нафіг? - ну це мої таргани...
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