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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:06
BIGor написав: fox767676 написав:
Але ж румунська більш-менш європейська
Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.
Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:24
fox767676 написав: BIGor написав: fox767676 написав:
Але ж румунська більш-менш європейська
Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.
Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
Я би поставив Румунію та Болгарію в один ряд.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:13
fox767676 написав:
Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?
сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?
надумав, туди перебиратись? нащо?
інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...
а так там глухо...
пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:49
change_pm написав: fox767676 написав:
Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?
сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?
надумав, туди перебиратись? нащо?
інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...
а так там глухо...
пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія...
Інтерес не празний, практичний - колеги перебрались тимчасово, працюють. Ті що в Букарешті, Брашові на англійську не скаржаться . Чому саме Румунія, та регіон що згадав - "золота 45 паралель", гідроартерії
європейсьского маштабу та як-ніяке хоч Чорне, але море. Відпочивати люболю на Балканах, буваю в південній Бесарабії, перший закордон що я побачив ще при совку плаваючи дунайським пароплавством. Для себе розглядаю як бекап, в тяжкі часи щоб не бути біженцем з ліжками в ряд в спортзалі. По цінам бачу схожі на київські 2018. Польща по нерухомості дорожча, похмуріша кліматом, буду відчувати себе біженцем
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:57
BIGor написав:
Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір єГданьск
(мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)Варшава
(мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)Краків
(мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)Вроцлав
(плюс - близкість до декількох столиць ЄС)
Советую начать с Кракова(живу здесь уже 3года) - очень удобное расположение, 500км до Вены, Будапешта, Праги, Братиславы, Берлина, Гданська, 300км до Врослава, Львова, Варшавы. Отличный аэропорт из которого можно улететь в любую точку европы. Также большое айти сообщество и украинцев трудно не встретить в городе.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:09
fox767676 написав: change_pm написав: fox767676 написав:
Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?
сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?
надумав, туди перебиратись? нащо?
інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...
а так там глухо...
пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія...
Інтерес не празний, практичний - колеги перебрались тимчасово, працюють. Ті що в Букарешті, Брашові на англійську не скаржаться . Чому саме Румунія, та регіон що згадав - "золота 45 паралель", гідроартерії
європейсьского маштабу та як-ніяке хоч Чорне, але море. Відпочивати люболю на Балканах, буваю в південній Бесарабії, перший закордон що я побачив ще при совку плаваючи дунайським пароплавством. Для себе розглядаю як бекап, в тяжкі часи щоб не бути біженцем з ліжками в ряд в спортзалі. По цінам бачу схожі на київські 2018. Польща по нерухомості дорожча, похмуріша кліматом, буду відчувати себе біженцем
Цікава мотивація...
Хз... не знаю, які фінанси, але б я валив далі... якщо валити...
Ну, що та румунія? а запасний аеродром потребує витрат на утримання...
В принципі, читав на доу, що одна компанія на літеру S збирається в Румунії хаб робити на 800 людей, певен, що частина них може стати - українцями-біженцями (українками - щоб точніше)...
Треба ще дивитись, що там по пенсії...
якщо не так, як в неньці 35 років стажу і невисокі податки, то може і варто)))
Хоча точно доведеться румунську вчити. а нафіг? - ну це мої таргани...
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