Додано: Вів 12 кві, 2022 22:09

change_pm

Ніколи не ставив цілей "валити звідси", але поки Україна не в НАТО, чи хоча б ЄС(а ЄС вже не той що раніше) стовідсотково зав'язуватися, ну дуже не обачно.

Так і ІТ компанії лагідно(поки що) стимулюють релокейт в бувший варшавський договір та південну Європу. Сподіваюсь що залишиться як опція, а не обов'язково.

Плани були й раніше, навіть до 2014, зараз казковий пендель. Так що поки диверсифікація. Країни з потужним рашкованскьким комюніті чи тісними звязками з РФ (Німеччина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Кіпр ) не розглядаю. В США якісь дивні речі кояться - БЛМ, Байден не подобаються. Те, що дійсно подобається (Швейцарія) якось анріал для мене. Що залишається - Скандинавія та Нідерданди (північ,похмуро,дорого), Балтика (північ, похмуро, крива логістика), Польща(мабуть похмуро, може знову активізуватися "національна пам'ять"), Словаччина (цікаво), Чехія(дорого), Угорщина(це днище), Румунія(цікаво),Хорватія(цікаво, але відгуки як для життя не дуже), Греція(спекотно мабуть влітку).

Дивлючсь фотки румунського Брашова - ну майже Швейцарія, дівчонки , та усілякі модні сноубордісти поїдуть. Я більш по воді то мені Констанца та Тулча цікаві в першу чергу.

Пенсію розраховую на українську + сподіваюсь що ні державний ні персональний пенсійний фонд не розбомблять. Румунстку вчити, ну до рівня А2 що тут нереального, Якщо Тулча то взагалі Україна поруч. Одна нога тут - друга там.