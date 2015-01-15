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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:06

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Але ж румунська більш-менш європейська

Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.

Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:24

  fox767676 написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:Але ж румунська більш-менш європейська

Румунська - вже не словянського типу мова. Краще тоді вже болгарська.

Мова то краще, але ж там рашкованів та рашкофілів більше, та й країна менш європейська

Я би поставив Румунію та Болгарію в один ряд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:13

  fox767676 написав:Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?

сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?

надумав, туди перебиратись? нащо?

інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...

а так там глухо...

пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія... :?:
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:49

  change_pm написав:
  fox767676 написав:Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?

сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?

надумав, туди перебиратись? нащо?

інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...

а так там глухо...

пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія... :?:


Інтерес не празний, практичний - колеги перебрались тимчасово, працюють. Ті що в Букарешті, Брашові на англійську не скаржаться . Чому саме Румунія, та регіон що згадав - "золота 45 паралель", гідроартерії :) європейсьского маштабу та як-ніяке хоч Чорне, але море. Відпочивати люболю на Балканах, буваю в південній Бесарабії, перший закордон що я побачив ще при совку плаваючи дунайським пароплавством. Для себе розглядаю як бекап, в тяжкі часи щоб не бути біженцем з ліжками в ряд в спортзалі. По цінам бачу схожі на київські 2018. Польща по нерухомості дорожча, похмуріша кліматом, буду відчувати себе біженцем
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:57

  BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)

Советую начать с Кракова(живу здесь уже 3года) - очень удобное расположение, 500км до Вены, Будапешта, Праги, Братиславы, Берлина, Гданська, 300км до Врослава, Львова, Варшавы. Отличный аэропорт из которого можно улететь в любую точку европы. Также большое айти сообщество и украинцев трудно не встретить в городе.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:09

  fox767676 написав:
  change_pm написав:
  fox767676 написав:Хто що знає про Румунію, регіони Тулчи та Добруджі ?

сорян, fox і бачато цифер, а чого ти питаєш про румунів?

надумав, туди перебиратись? нащо?

інгліш там є в тих містах, де є чи були шеаред сервіс центерз від західних компаній, там сімпотні молоді дівчата володіють мовою...

а так там глухо...

пісі. чекаємо на розповідь - варум румунія... :?:


Інтерес не празний, практичний - колеги перебрались тимчасово, працюють. Ті що в Букарешті, Брашові на англійську не скаржаться . Чому саме Румунія, та регіон що згадав - "золота 45 паралель", гідроартерії :) європейсьского маштабу та як-ніяке хоч Чорне, але море. Відпочивати люболю на Балканах, буваю в південній Бесарабії, перший закордон що я побачив ще при совку плаваючи дунайським пароплавством. Для себе розглядаю як бекап, в тяжкі часи щоб не бути біженцем з ліжками в ряд в спортзалі. По цінам бачу схожі на київські 2018. Польща по нерухомості дорожча, похмуріша кліматом, буду відчувати себе біженцем

Цікава мотивація...

Хз... не знаю, які фінанси, але б я валив далі... якщо валити...

Ну, що та румунія? а запасний аеродром потребує витрат на утримання...

В принципі, читав на доу, що одна компанія на літеру S збирається в Румунії хаб робити на 800 людей, певен, що частина них може стати - українцями-біженцями (українками - щоб точніше)...

Треба ще дивитись, що там по пенсії...
якщо не так, як в неньці 35 років стажу і невисокі податки, то може і варто)))

Хоча точно доведеться румунську вчити. а нафіг? - ну це мої таргани...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:06

  BIGor написав:Я би поставив Румунію та Болгарію в один ряд.


Ви сильно помиляєтеся.
Думаю це тому, що ніколи не були в тих країнах.
В двох словах:
- у Вас і не у Вас - невірний переклад назви країни - перший король Румунії - німець за походженням (!!!) назвав її Romania - мається на увазі походження з Rome - тобто сучасний Рим.
- вона дуже велика країна дуже розвинена і дуже цікава.
- в нас існує стереотип, що буцім-то населена циганами. Я був багато разів в Румунії - можна сказати, що облазив її всю - бачив циганів один раз. А палаци короля Румунії всі побудовані або чехами, або німцями.
- мало хто знає, що в Румунії віра православна (!!!).
- за дослідженнями європейских вчених за 2021 рік країна з самими низькими цінами в Європі на харчі, і це реальна правда.

Болгарія тільки пару років тому оговталась від комуністичного минулого. Налагоджили нарешті автодороги, вони вузькі, нагадюуюь жебрацьку трасу з Львова на Івано-Франкіцвськ, а потім на Чернівці, але хоч асфальт рівний.
Дивовижно порожня від людей країна. Я спеціально рахував: за 325 км від півдня до півночі в світовий буденний день нарахував 5 (п"ять) людей на вулицях: всі виїхали в ЄС.
Окремо стоїть тільки узбережжя Чорного моря - там є якесь життя.

На місце 3 - після США та Туреччини - я ставлю тільки Румунію.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 кві, 2022 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:09

change_pm
Ніколи не ставив цілей "валити звідси", але поки Україна не в НАТО, чи хоча б ЄС(а ЄС вже не той що раніше) стовідсотково зав'язуватися, ну дуже не обачно.
Так і ІТ компанії лагідно(поки що) стимулюють релокейт в бувший варшавський договір та південну Європу. Сподіваюсь що залишиться як опція, а не обов'язково.
Плани були й раніше, навіть до 2014, зараз казковий пендель. Так що поки диверсифікація. Країни з потужним рашкованскьким комюніті чи тісними звязками з РФ (Німеччина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Кіпр ) не розглядаю. В США якісь дивні речі кояться - БЛМ, Байден не подобаються. Те, що дійсно подобається (Швейцарія) якось анріал для мене. Що залишається - Скандинавія та Нідерданди (північ,похмуро,дорого), Балтика (північ, похмуро, крива логістика), Польща(мабуть похмуро, може знову активізуватися "національна пам'ять"), Словаччина (цікаво), Чехія(дорого), Угорщина(це днище), Румунія(цікаво),Хорватія(цікаво, але відгуки як для життя не дуже), Греція(спекотно мабуть влітку).
Дивлючсь фотки румунського Брашова - ну майже Швейцарія, дівчонки , та усілякі модні сноубордісти поїдуть. Я більш по воді то мені Констанца та Тулча цікаві в першу чергу.
Пенсію розраховую на українську + сподіваюсь що ні державний ні персональний пенсійний фонд не розбомблять. Румунстку вчити, ну до рівня А2 що тут нереального, Якщо Тулча то взагалі Україна поруч. Одна нога тут - друга там.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:13

fox767676!
Респект та уважуха - рідкісний - вкрай рідкісний випадок (!!!) - коли на Фінансовому форумі України тверезі думки.
P.S. В Брашові був - підтримую.
Зараз вивчаю та моніторю таке питання - на тему дня і війни: люди виїхали з України, чоловік - в Теробороні (з великої букви) Одеси, а жінка з двома дітьми в Анталії вже. А ось авто залишили - так сталося - в Румунії. На кордоні з Молдовою.
Жінка прийшла до тями, чоловік теж. Думають, як врятувати авто.
План такий: я з його дружиною вилітаю о 6-00 з Анталії в Бухарест, через 2 години - потяг на кордон в (видалено). Квиток 20 доларів. Прибуваємо о 18-00 - сідаємо в авто - та гонимо авто з Румунії через Болгарію в Анталію.
Це була б моя домога ЗСУ України, хоча моя родина і так активно і дуже активно допомагає.
Ну і так можна...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:41

  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:Хто що думає і порадить по містам Польщі (для подальшого життя)? На вибір є
Гданьск (мінус - холодновато, близько до рашки, транспортно далеко до Львова)
Варшава (мінус - дороговато, плюс - столиця, плюс - потужний аеропорт)
Краків (мінус - якість повітря зимою, плюс - близкість до Львова)
Вроцлав (плюс - близкість до декількох столиць ЄС)

Советую начать с Кракова(живу здесь уже 3года) - очень удобное расположение, 500км до Вены, Будапешта, Праги, Братиславы, Берлина, Гданська, 300км до Врослава, Львова, Варшавы. Отличный аэропорт из которого можно улететь в любую точку европы. Также большое айти сообщество и украинцев трудно не встретить в городе.


Підтримую і таку точку зору.
Приятель - він був один з тих, хто поставив мене на гірські лижі саме вперше в Польщі - мене умовляв саме в Краків.
Мене тоді здивували слова "Кракув Підгурже".
Питав, що таке "Підгурже" - сказав, що то приміська територія.
Я просто до того, що Краків буває різним...
Якщо взяти мікрорайони в районі Парку Водного - то там наче і не Краків...
А так все правда: з центра Кракова - за копійки - електричка - чудовий аеропорт - і ви в Європі.
akurt
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