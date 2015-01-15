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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 кві, 2022 07:21
Всем спасибо за советы, будем смотреть в сторону Кракова (до войны смотрели на Варшаву), также не думал за Румынию, хотя у нас там есть офис.
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BIGor
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