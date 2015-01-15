Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане change_pm - super - відразу корисне посилання! Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка. А нам поки що цікавим є рівень цін. Навмання вибрав варіант 2-к квартири: 39,64 кв. м. Ціна 380 544 злотих або 88 746.67$ https://tabelaofert.pl/badurskiego-9-an ... z,i8031176 Це 380 544/39,64=9 600 злотих за 1 кв. м (на рівні цін Варшави получається, але як на мене то Краків цікавішим є за умовами життя, ніж Варшава). Цікаво, що 1 кв. м вартує 2 середні зарплатні за місяць (że średnia krajowa w 2021 roku wynosiła 5662,53 zł brutto, czyli 4083,44 zł netto (do ręki).) Тобто пересічний поляк може заробити на таку квартиру за 80 місяців або за 7 років. Син приятеля вже років 10 живе та працює у Польщі на досить престижній роботі - говорив, що зарплатня 10 000 злотих на місяць і він і не мріє купити собі квартиру. Є про що думати...
Пане change_pm - super - відразу корисне посилання! Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка. А нам поки що цікавим є рівень цін. Навмання вибрав варіант 2-к квартири: 39,64 кв. м. Ціна 380 544 злотих або 88 746.67$ https://tabelaofert.pl/badurskiego-9-an ... z,i8031176 Це 380 544/39,64=9 600 злотих за 1 кв. м (на рівні цін Варшави получається, але як на мене то Краків цікавішим є за умовами життя, ніж Варшава). Цікаво, що 1 кв. м вартує 2 середні зарплатні за місяць (że średnia krajowa w 2021 roku wynosiła 5662,53 zł brutto, czyli 4083,44 zł netto (do ręki).) Тобто пересічний поляк може заробити на таку квартиру за 80 місяців або за 7 років. Син приятеля вже років 10 живе та працює у Польщі на досить престижній роботі - говорив, що зарплатня 10 000 злотих на місяць і він і не мріє купити собі квартиру. Є про що думати...
Та вже нема про що думати ))) (((
В 2017-18 роках треба було думати... За 6.5 - 9 тис* злотих за метр були квартири в будинках біля Кракува Гловного (до 2 км по прямій)