RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 532533534535
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Всем спасибо за советы, будем смотреть в сторону Кракова (до войны смотрели на Варшаву), также не думал за Румынию, хотя у нас там есть офис.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 19.09.10
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:45

  BIGor написав:Всем спасибо за советы, будем смотреть в сторону Кракова (до войны смотрели на Варшаву), также не думал за Румынию, хотя у нас там есть офис.

тоді просим пана вибирач щось https://tabelaofert.pl/nowe-mieszkania/krakow-i-okolice
і інформувач по цінам...
change_pm
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:29

  change_pm написав:
  BIGor написав:Всем спасибо за советы, будем смотреть в сторону Кракова (до войны смотрели на Варшаву), также не думал за Румынию, хотя у нас там есть офис.

тоді просим пана вибирач щось https://tabelaofert.pl/nowe-mieszkania/krakow-i-okolice
і інформувач по цінам...

Пане change_pm - super - відразу корисне посилання!
Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.
А нам поки що цікавим є рівень цін.
Навмання вибрав варіант 2-к квартири: 39,64 кв. м.
Ціна 380 544 злотих або 88 746.67$
https://tabelaofert.pl/badurskiego-9-an ... z,i8031176
Це 380 544/39,64=9 600 злотих за 1 кв. м (на рівні цін Варшави получається, але як на мене то Краків цікавішим є за умовами життя, ніж Варшава).
Цікаво, що 1 кв. м вартує 2 середні зарплатні за місяць (że średnia krajowa w 2021 roku wynosiła 5662,53 zł brutto, czyli 4083,44 zł netto (do ręki).)
Тобто пересічний поляк може заробити на таку квартиру за 80 місяців або за 7 років.
Син приятеля вже років 10 живе та працює у Польщі на досить престижній роботі - говорив, що зарплатня 10 000 злотих на місяць і він і не мріє купити собі квартиру.
Є про що думати...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6653
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:48

  akurt написав:
  change_pm написав:
  BIGor написав:Всем спасибо за советы, будем смотреть в сторону Кракова (до войны смотрели на Варшаву), также не думал за Румынию, хотя у нас там есть офис.

тоді просим пана вибирач щось https://tabelaofert.pl/nowe-mieszkania/krakow-i-okolice
і інформувач по цінам...

Пане change_pm - super - відразу корисне посилання!
Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.
А нам поки що цікавим є рівень цін.
Навмання вибрав варіант 2-к квартири: 39,64 кв. м.
Ціна 380 544 злотих або 88 746.67$
https://tabelaofert.pl/badurskiego-9-an ... z,i8031176
Це 380 544/39,64=9 600 злотих за 1 кв. м (на рівні цін Варшави получається, але як на мене то Краків цікавішим є за умовами життя, ніж Варшава).
Цікаво, що 1 кв. м вартує 2 середні зарплатні за місяць (że średnia krajowa w 2021 roku wynosiła 5662,53 zł brutto, czyli 4083,44 zł netto (do ręki).)
Тобто пересічний поляк може заробити на таку квартиру за 80 місяців або за 7 років.
Син приятеля вже років 10 живе та працює у Польщі на досить престижній роботі - говорив, що зарплатня 10 000 злотих на місяць і він і не мріє купити собі квартиру.
Є про що думати...

Та вже нема про що думати ))) (((

В 2017-18 роках треба було думати...
За 6.5 - 9 тис* злотих за метр були квартири в будинках біля Кракува Гловного (до 2 км по прямій)

А наразі така туга і пічалька (((

* наразі 17-18 тис за метр
change_pm
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 532533534535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 917, 918, 919
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9182 1322198
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 13:24
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 58871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108542
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2976)
13.04.2022 10:44
О.Bank (957)
13.04.2022 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.