Додано: Сер 13 кві, 2022 11:26

change_pm написав: Та вже нема про що думати ))) (((

В 2017-18 роках треба було думати...

За 6.5 - 9 тис* злотих за метр були квартири в будинках біля Кракува Гловного (до 2 км по прямій)

Та вже нема про що думати ))) (((В 2017-18 роках треба було думати...За 6.5 - 9 тис* злотих за метр були квартири в будинках біля Кракува Гловного (до 2 км по прямій)

Альтерантива іноді дивна:

все нове все "під ключ".

Не хочеться проявляти менторський тон, але мене особисто дуже і дуже цікавить і бентежить саме це: ЧИМ ДУМАЛИ НАШІ ФОРУМЧАНИ У 2016-2020 роках????Ми з ВАМИ НАПОЛЕГЛИВО РАДИЛИ САМЕ В ЦЕЙ ПЕРІОД ВИКОПАТИ ГРОШІ З ПОПІД ГРУШІ та мудро вкластися.За те люди (психологічну характеристику таких "людей" видалено, щоби не провокувати) написали десятки тисяч (!!!) повідомлень на цьому форумі. Все написане ними виявилося повною дурнею. Повною.- листопад 2021 року. У відрядження в Анталію прилітає подружжя з метою підшукати для фірми (фірма думала про майбутній "запасний аеродром") приміщення для можливого розміщення співробітників.- під час пошуків спілкуться з різними рієлторами, шукають та мацають.- під час одного мацання тендітна жіночка-рієлтор з - і такі тут активно працюють - з казахів просто так по дорозі на черговий об"єкт під офіс пропонує оглянути непогану на її думку квартиру 1+1 майже в центрі Анталії (!!!).- подивилися на місці: ЗОВСІМ НОВИЙ БУДИНОК, який побудували на місці знесенної "хрущовки".Цінадоларів США за 1+1 готову з ремонтом "під ключ".Просто взяли та просто купили. В листопаді 2021 року. За 54 000 доларів.Познайомився випадково: привезли мені "передачку" з Румунії - їхали з Києва на авто.