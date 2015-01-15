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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 кві, 2022 07:21
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Всем спасибо за советы, будем смотреть в сторону Кракова (до войны смотрели на Варшаву), также не думал за Румынию, хотя у нас там есть офис.
Додано: Сер 13 кві, 2022 08:45
тоді просим пана вибирач щось
і інформувач по цінам...
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:29
Пане change_pm - super - відразу корисне посилання!
Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.
А нам поки що цікавим є рівень цін.
Навмання вибрав варіант 2-к квартири: 39,64 кв. м.
Ціна 380 544 злотих або 88 746.67$
Це 380 544/39,64=9 600 злотих за 1 кв. м (на рівні цін Варшави получається, але як на мене то Краків цікавішим є за умовами життя, ніж Варшава).
Цікаво, що 1 кв. м вартує 2 середні зарплатні за місяць (że średnia krajowa w 2021 roku wynosiła 5662,53 zł brutto, czyli 4083,44 zł netto (do ręki).)
Тобто пересічний поляк може заробити на таку квартиру за 80 місяців або за 7 років.
Син приятеля вже років 10 живе та працює у Польщі на досить престижній роботі - говорив, що зарплатня 10 000 злотих на місяць і він і не мріє купити собі квартиру.
Є про що думати...
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:48
Та вже нема про що думати ))) (((
В 2017-18 роках треба було думати...
За 6.5 - 9 тис* злотих за метр були квартири в будинках біля Кракува Гловного (до 2 км по прямій)
А наразі така туга і пічалька (((
* наразі 17-18 тис за метр
Додано: Сер 13 кві, 2022 10:53
цікава статистика по Манчестеру...
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:26
Не хочеться проявляти менторський тон, але мене особисто дуже і дуже цікавить і бентежить саме це: ЧИМ ДУМАЛИ НАШІ ФОРУМЧАНИ У 2016-2020 роках????
Ми з ВАМИ НАПОЛЕГЛИВО РАДИЛИ САМЕ В ЦЕЙ ПЕРІОД ВИКОПАТИ ГРОШІ З ПОПІД ГРУШІ та мудро вкластися.
Результат=0 за рідкісним виключенням.
За те люди (психологічну характеристику таких "людей" видалено, щоби не провокувати) написали десятки тисяч (!!!) повідомлень на цьому форумі. Все написане ними виявилося повною дурнею. Повною.
Альтерантива іноді дивна:
- листопад 2021 року. У відрядження в Анталію прилітає подружжя з метою підшукати для фірми (фірма думала про майбутній "запасний аеродром") приміщення для можливого розміщення співробітників.
- під час пошуків спілкуться з різними рієлторами, шукають та мацають.
- під час одного мацання тендітна жіночка-рієлтор з - і такі тут активно працюють - з казахів просто так по дорозі на черговий об"єкт під офіс пропонує оглянути непогану на її думку квартиру 1+1 майже в центрі Анталії (!!!).
- подивилися на місці: ЗОВСІМ НОВИЙ БУДИНОК, який побудували на місці знесенної "хрущовки".
- все нове все "під ключ". Ціна 54 000 доларів США за 1+1 готову з ремонтом "під ключ".
Просто взяли та просто купили. В листопаді 2021 року. За 54 000 доларів.
Познайомився випадково: привезли мені "передачку" з Румунії - їхали з Києва на авто.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 кві, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:26
ого!!!
чо? ремоут із дед?
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:29
Мої респонденти пишуть, шо нот дед.
А нашим форумчанам робити нарешті практичні висновки, де та на кого повинні вчитися діти - поки ще не пізно.
За даними з нашої діаспори до 75% новеньких жінок в Анталії - жінки, які закінчили в Україні ДУЖЕ престижні університети за дуже престижними спеціальностями.
Так ось цікаво, що всі вони працювали в Україні фахівцями із нарощування нігтів та покриттям їх лаком.
Зараз всі шукають роботу.
Але де ж набрати стільки нігтів???? І працювати без Робочої візи, яку за цим фахом неможливо оформити - НЕ МОЖНА!
Як говорить наш реальний герой Успіх: "Думайте!"
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