Wznawiamy połączenia na trasie Szczecin- Kijów
Bilety dostępne są na poniższych trasach:
Trasa Szczecin - Kijów (w dwie strony) przebiega przez miasta: Szczecin - Poznań - Łódź - Warszawa - Lublin - Łuck - Równe - Żytomierz - Kijów.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 кві, 2022 15:05
спешл фор флай!
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:27
Хто не встиг - той запізнився!
Ех, багато про це говорилося: про інвестиції в нерухомість для отримання громадянства: в Поругалії з Нового року збільшили поріг інвеcтицій в нерухомість для отримання громадянства з 350 000 євро до 500 000 євро - ми про це писали на цій гілці ще в жовтні минулого року (один з форумчан трохи не встиг, а сильно-сильно дуже сильно збирався).
Підтягнулася і Туреччина: з травня 2022 поріг інвестицій в нерухомість для отримання громадянства збільшено з 250 000 доларів до 400 000 доларів.
Хто не читав цю та аналогічну гілку, хто слухав НЕ ТИХ, кого треба, майже запізнилися.
Ну майже три тижні ще є...
Запізнилися...
"Ну, как всегда..."
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 кві, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:40
імхо одна дописувачка з Італії, а тепер Клуж-Напоки дуже засмучена (((
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:41
та зрозуміло для кого це...
турецьке громадянство не таке токсичне, як москвіньське
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:43
Тая пані одна з тих, хто дезінформували форумчан РОКАМИ!!!!
Чутно було топіт аж з Позняків до Катовиць, Палермо і далі аж до середини Кукенквакенського моря, де вона збиралася за 80 000 євро купити хатку рибалки на одному з островів.
P.S. Якщо вона зараз реально в Клуж-Напоки - то то добре.
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:56
перспективи котлованів закордоном
короче, такий інфлец не дуже допомагає котловану стати готовим об"єктом, особливо, коли у забудовника невеликий марджін...
це до всіх забудовників світу відноситься...
короче, НІ котлованам в наступні 1.5-2 роки, тільки готове...
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:02
Тему про турецьке громадянство ми не один раз обговорювали. Токсичності немає ніякої.
Там є великі "плюси" і великі "мінуси".
Ми говорили про те, що з точки зору СВОБОДИ достатньо мати ВНП в Туреччині.
Найбільшою цінністю для українця я вважаю "безвізовий режим" з сотнями країн світу та можливість майже без проблем отримати візу в США.
Громаднин Туреччини повинен отримувати візу для відвідування країн Шенгенської угоди (!!!!).
Але тут получаєтсья так: виїхав з Туреччини по одному паспорту, а в"їхав в іншу країну - по українському. Супер! Наші так і роблять.
Ще однією перевагою є можливість працювати за отриманою спеціальінстю та створювати підприємства. Діти можуть навчатися в університетах.
Зараз же головна проблема переселенців з України в Туреччину: НЕ МАЮТЬ ПРАВА ПРАЦЮВАТИ НІДЕ НІЯК І НІКИМ.
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:11
Там Дурнев передачу про вас ведёт. Вот прям в точку название, но цитировать не могу, хотя и с религиозного слова "Боже" начинается )))
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|