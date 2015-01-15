akurt написав:

Хто не читав цю та аналогічну гілку, хто слухав НЕ ТИХ, кого треба, майже запізнилися.

Ех, багато про це говорилося: про інвестиції в нерухомість для отримання громадянства: в Поругалії з Нового року збільшили поріг інвеcтицій в нерухомість для отримання громадянства з 350 000 євро до 500 000 євро - ми про це писали на цій гілці ще в жовтні минулого року (один з форумчан трохи не встиг, а сильно-сильно дуже сильно збирався).Підтягнулася і Туреччина: з 1 травня 2022 поріг інвестицій в нерухомість для отримання громадянства збільшено з 250 000 доларів додоларів.Ну три тижні ще є...Запізнилися...