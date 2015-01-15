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Ех, багато про це говорилося: про інвестиції в нерухомість для отримання громадянства: в Поругалії з Нового року збільшили поріг інвеcтицій в нерухомість для отримання громадянства з 350 000 євро до 500 000 євро - ми про це писали на цій гілці ще в жовтні минулого року (один з форумчан трохи не встиг, а сильно-сильно дуже сильно збирався).
Підтягнулася і Туреччина: з травня 2022 поріг інвестицій в нерухомість для отримання громадянства збільшено з 250 000 доларів до 400 000 доларів. Хто не читав цю та аналогічну гілку, хто слухав НЕ ТИХ, кого треба, майже запізнилися. Ну майже три тижні ще є...
Запізнилися... "Ну, как всегда..."
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 кві, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Ех, багато про це говорилося: про інвестиції в нерухомість для отримання громадянства: в Поругалії з Нового року збільшили поріг інвеcтицій в нерухомість для отримання громадянства з 350 000 євро до 500 000 євро - ми про це писали на цій гілці ще в жовтні минулого року (один з форумчан трохи не встиг, а сильно-сильно дуже сильно збирався).
Підтягнулася і Туреччина: з 1 травня 2022 поріг інвестицій в нерухомість для отримання громадянства збільшено з 250 000 доларів до 400 000 доларів. Хто не читав цю та аналогічну гілку, хто слухав НЕ ТИХ, кого треба, майже запізнилися. Ну три тижні ще є...
Запізнилися... "Ну, как всегда..."
імхо одна дописувачка з Італії, а тепер Клуж-Напоки дуже засмучена (((
Ех, багато про це говорилося: про інвестиції в нерухомість для отримання громадянства: в Поругалії з Нового року збільшили поріг інвеcтицій в нерухомість для отримання громадянства з 350 000 євро до 500 000 євро - ми про це писали на цій гілці ще в жовтні минулого року (один з форумчан трохи не встиг, а сильно-сильно дуже сильно збирався).
Підтягнулася і Туреччина: з 1 травня 2022 поріг інвестицій в нерухомість для отримання громадянства збільшено з 250 000 доларів до 400 000 доларів. Хто не читав цю та аналогічну гілку, хто слухав НЕ ТИХ, кого треба, майже запізнилися. Ну майже три тижні ще є...
Запізнилися... "Ну, как всегда..."
та зрозуміло для кого це... турецьке громадянство не таке токсичне, як москвіньське
Питання нерухомості та місця для його розташування буде посилюватися кожного дня. Це тому, що хочеш-не хочеш, а визріє питання про те, за що будуть існувати люди в інших регіонах та країнах. Вже зараз видно, що банато професій/спеціальностей/навичок, якими оволоділи люди і за рахунок яких жили, в більшості випадків не будуть користуватися попитом та пропозицією надання роботи.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 кві, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:та зрозуміло для кого це... турецьке громадянство не таке токсичне, як москвіньське
Тему про турецьке громадянство ми не один раз обговорювали. Токсичності немає ніякої. Там є великі "плюси" і великі "мінуси". Ми говорили про те, що з точки зору СВОБОДИ достатньо мати ВНП в Туреччині. Найбільшою цінністю для українця я вважаю "безвізовий режим" з сотнями країн світу та можливість майже без проблем отримати візу в США. Громаднин Туреччини повинен отримувати візу для відвідування країн Шенгенської угоди (!!!!).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 кві, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Тая пані одна з тих, хто дезінформували форумчан РОКАМИ!!!! Чутно було топіт аж з Позняків до Катовиць, Палермо і далі аж до середини Кукенквакенського моря, де вона збиралася за 80 000 євро купити хатку рибалки на одному з островів.
P.S. Якщо вона зараз реально в Клуж-Напоки - то то добре.
Там Дурнев передачу про вас ведёт. Вот прям в точку название, но цитировать не могу, хотя и с религиозного слова "Боже" начинается )))
akurt написав:Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.
Плануємо орендувати мінімум 6 міс. щоб зорієнтуватись де краще. Кому цікаво - бачив комплекс близько до центру і жд вокзалу від 1700 уе. https://korter.com.pl/29-aleja-krakow Тихе місце, але на любителя, поруч жд та кладовище.
akurt написав:Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.
Плануємо орендувати мінімум 6 міс. щоб зорієнтуватись де краще. Кому цікаво - бачив комплекс близько до центру і жд вокзалу від 1700 уе. https://korter.com.pl/29-aleja-krakow Тихе місце, але на любителя, поруч жд та кладовище.
таких цін там немає. це було на початку будівництва в 18 році. наразі думаю десь від 15 тис злотих. може трішки більше.