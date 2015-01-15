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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:54

  BIGor написав:
  akurt написав:Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.

Плануємо орендувати мінімум 6 міс. щоб зорієнтуватись де краще. Кому цікаво - бачив комплекс близько до центру і жд вокзалу від 1700 уе.
https://korter.com.pl/29-aleja-krakow
Тихе місце, але на любителя, поруч жд та кладовище.

Да куда уже тише)) С двух сторон кладбище, с третьей шесть полос-нон-стоп автотранспорт и с четвертой ж/д товарняки. Нужно приехать снять номер или посуточно квартиру и посмотреть своими глазами исходя из своих вводных(семья, животные, школы, садики). На крайний случай есть бесплатные хостелы для украинцев.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 22:00

  stm написав:Открою секрет в Гданське аэропорт большой и классный, он мне просто нравится больше Катовице аэропорта, определенно попить в нём кофе выйдет дороже ))) уровень комфорта каждый выбирает сам

Сравнивать Гданськ с Катовице - это как сравнить Одессу с Горловкой:D
Альтернативщик
 
Повідомлень: 142
З нами з: 20.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 534535536537
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