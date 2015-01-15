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akurt написав:Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.
Плануємо орендувати мінімум 6 міс. щоб зорієнтуватись де краще. Кому цікаво - бачив комплекс близько до центру і жд вокзалу від 1700 уе. https://korter.com.pl/29-aleja-krakow Тихе місце, але на любителя, поруч жд та кладовище.
Да куда уже тише)) С двух сторон кладбище, с третьей шесть полос-нон-стоп автотранспорт и с четвертой ж/д товарняки. Нужно приехать снять номер или посуточно квартиру и посмотреть своими глазами исходя из своих вводных(семья, животные, школы, садики). На крайний случай есть бесплатные хостелы для украинцев.