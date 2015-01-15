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akurt написав:Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.
Плануємо орендувати мінімум 6 міс. щоб зорієнтуватись де краще. Кому цікаво - бачив комплекс близько до центру і жд вокзалу від 1700 уе. https://korter.com.pl/29-aleja-krakow Тихе місце, але на любителя, поруч жд та кладовище.
Да куда уже тише)) С двух сторон кладбище, с третьей шесть полос-нон-стоп автотранспорт и с четвертой ж/д товарняки. Нужно приехать снять номер или посуточно квартиру и посмотреть своими глазами исходя из своих вводных(семья, животные, школы, садики). На крайний случай есть бесплатные хостелы для украинцев.
stm Изначально здесь был офис компании от которой получил предложение по работе, а уже со временем посмотрел на все остальные польские города и везде есть свои +/- это все-таки индивидуально, но Краков благодаря своему географическому положению позволяет легко путешествовать и определить для себя зону комфорта. Сейчас уже привязка к Кракову из-за своего бизнеса. Еще возле Кракова есть Закопане(типа нашего Буковеля)
fox767676 написав:change_pm Ніколи не ставив цілей "валити звідси"
Країни з потужним рашкованскьким комюніті чи тісними звязками з РФ (Німеччина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Кіпр ) не розглядаю. В США якісь дивні речі кояться - БЛМ, Байден не подобаються. Те, що дійсно подобається (Швейцарія) якось анріал для мене. Що залишається - Скандинавія та Нідерданди (північ,похмуро,дорого), Балтика (північ, похмуро, крива логістика), Польща(мабуть похмуро, може знову активізуватися "національна пам'ять"), Словаччина (цікаво), Чехія(дорого), Угорщина(це днище), Румунія(цікаво),Хорватія(цікаво, але відгуки як для життя не дуже), Греція(спекотно мабуть влітку). .