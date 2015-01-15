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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:54

  BIGor написав:
  akurt написав:Вибирати буде нелегко... Тут потрібна довірена особа, яка не ошукає та розкриє всі таємниці того чи іншого мікрорайона міста та будинка.

Плануємо орендувати мінімум 6 міс. щоб зорієнтуватись де краще. Кому цікаво - бачив комплекс близько до центру і жд вокзалу від 1700 уе.
https://korter.com.pl/29-aleja-krakow
Тихе місце, але на любителя, поруч жд та кладовище.

Да куда уже тише)) С двух сторон кладбище, с третьей шесть полос-нон-стоп автотранспорт и с четвертой ж/д товарняки. Нужно приехать снять номер или посуточно квартиру и посмотреть своими глазами исходя из своих вводных(семья, животные, школы, садики). На крайний случай есть бесплатные хостелы для украинцев.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 22:00

  stm написав:Открою секрет в Гданське аэропорт большой и классный, он мне просто нравится больше Катовице аэропорта, определенно попить в нём кофе выйдет дороже ))) уровень комфорта каждый выбирает сам

Сравнивать Гданськ с Катовице - это как сравнить Одессу с Горловкой:D
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 22:23

  Альтернативщик написав:
  stm написав:Открою секрет в Гданське аэропорт большой и классный, он мне просто нравится больше Катовице аэропорта, определенно попить в нём кофе выйдет дороже ))) уровень комфорта каждый выбирает сам

Сравнивать Гданськ с Катовице - это как сравнить Одессу с Горловкой:D

Как практик, почему Вы выбрали именно Краков? Не думали ли о релокейте в другие польские регионы?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 22:37

stm
Изначально здесь был офис компании от которой получил предложение по работе, а уже со временем посмотрел на все остальные польские города и везде есть свои +/- это все-таки индивидуально, но Краков благодаря своему географическому положению позволяет легко путешествовать и определить для себя зону комфорта. Сейчас уже привязка к Кракову из-за своего бизнеса.
Еще возле Кракова есть Закопане(типа нашего Буковеля)
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 23:06

  Альтернативщик написав:Сравнивать Гданськ с Катовице - это как сравнить Одессу с Горловкой:D

наприклад, у Горловці вже давно суммарне зараження довкілля більш страшне, ніж в Чорнобилі.
- а що саме не так з Катовице ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 23:16

  flysoulfly написав:
  Альтернативщик написав:Сравнивать Гданськ с Катовице - это как сравнить Одессу с Горловкой:D

наприклад, у Горловці вже давно суммарне зараження довкілля більш страшне, ніж в Чорнобилі.
- а що саме не так з Катовице ?

Катовице - шахтерская столица Польши и сплошная промзона со всеми вытекающими для экологии эфектами
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 23:30

  Альтернативщик написав:
  flysoulfly написав:
  Альтернативщик написав:Сравнивать Гданськ с Катовице - это как сравнить Одессу с Горловкой:D

наприклад, у Горловці вже давно суммарне зараження довкілля більш страшне, ніж в Чорнобилі.
- а що саме не так з Катовице ?

Катовице - шахтерская столица Польши и сплошная промзона со всеми вытекающими для экологии эфектами

ну хоч атомну бомбу "у промислових цілях" під нею не взривали, як під Горлівкою :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 23:44

  fox767676 написав:change_pm
Ніколи не ставив цілей "валити звідси"

Країни з потужним рашкованскьким комюніті чи тісними звязками з РФ (Німеччина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Кіпр ) не розглядаю. В США якісь дивні речі кояться - БЛМ, Байден не подобаються. Те, що дійсно подобається (Швейцарія) якось анріал для мене. Що залишається - Скандинавія та Нідерданди (північ,похмуро,дорого), Балтика (північ, похмуро, крива логістика), Польща(мабуть похмуро, може знову активізуватися "національна пам'ять"), Словаччина (цікаво), Чехія(дорого), Угорщина(це днище), Румунія(цікаво),Хорватія(цікаво, але відгуки як для життя не дуже), Греція(спекотно мабуть влітку).
.

а Словенія ?
а Албанія ? ( :shock: )
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 01:39

  Альтернативщик написав:stm
Изначально здесь был офис компании от которой получил предложение по работе, а уже со временем посмотрел на все остальные польские города и везде есть свои +/- это все-таки индивидуально, но Краков благодаря своему географическому положению позволяет легко путешествовать и определить для себя зону комфорта. Сейчас уже привязка к Кракову из-за своего бизнеса.
Еще возле Кракова есть Закопане(типа нашего Буковеля)

Учитывая ваши знания теперь и уберем бизнес. Просто абстрактно вам предложили работу во всех городах: Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краков. Расставьте в приоритете 1-4.
stm
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