Додано: Чет 14 кві, 2022 09:46

flysoulfly написав: а Словенія ?

Чудові країни. Але є "але":- Словенія - одна з найкрасивіших країн світу, які я відвідував. Дуже гарна красива країна із будинками під червоною черепицею. Основний постачальник хмелю на всі пивзаводи Європи. Без Словенії не було б пива ніде.Але дуже дорога країна.Цікаво дивитися, як зранку майже вся країна виїжджає працювати в Італію, а ввечері майже вся країна повертається додому.Ranking 22 (!!!) in "Best Countries To Live in 2022" (France is 26, Poland is 35).- Албанія - одна з найбідніших країн світу. З 2015 року на 5 років рішенням уряду було заборонено БУДЬ-ЯКЕ будівництво. Це призвело до суттєвого зростання цін на житло.Ranking 69 in "Best Countries To Live in 2022" (Bosnia and Herzegovina is 73, Ukraine is 74).