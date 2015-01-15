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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 кві, 2022 10:48
flysoulfly написав: fox767676 написав:change_pm
Ніколи не ставив цілей "валити звідси"
Країни з потужним рашкованскьким комюніті чи тісними звязками з РФ (Німеччина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Кіпр ) не розглядаю. В США якісь дивні речі кояться - БЛМ, Байден не подобаються. Те, що дійсно подобається (Швейцарія) якось анріал для мене. Що залишається - Скандинавія та Нідерданди (північ,похмуро,дорого), Балтика (північ, похмуро, крива логістика), Польща(мабуть похмуро, може знову активізуватися "національна пам'ять"), Словаччина (цікаво), Чехія(дорого), Угорщина(це днище), Румунія(цікаво),Хорватія(цікаво, але відгуки як для життя не дуже), Греція(спекотно мабуть влітку).
.
а Словенія ?
а Албанія ? (
)
Так вище написали. Словенія - це така слов'янська "Швейцарія", я навіть не цікавився цінами , лчикувано вони будуть непідйомними для мене.
Албанія , нажаль у чорному списку країн з яких мені як контрактору не можна працювати віддалено. Якісь секюріті заморочки. Тай спекотно влітку, хоча відпочимвати там полюбляю. Такі ностальгічні алюзії на Східний Крим з його пейзажами та безладом. Але років за 5 мабуть підтягнуться до хорватсьго чи грецького рівня.
На Західних Балканах варіает тільки Хорватія, там є номад-візи і типа пристована для іт0шників, але відгуки від колег , скажемо так стримані...
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Додано: Чет 14 кві, 2022 10:57
fox767676 написав:
На Західних Балканах варіает тільки Хорватія, там є номад-візи і типа пристована для іт0шників, але відгуки від колег , скажемо так стримані...
Про Хорватію маєте рацію.
Моє приятелі мають квартиру в Аліканте - самі там НІКОЛИ - в казковій Іспанії - не бувають (здають в оренду німецьким пенсіонерам за копійки), а самі проводять час тільки в Хорватії.
Скаржаться, що все дорого...
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Додано: Чет 14 кві, 2022 11:26
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Хорватія вже "прошарена", там і росіянчиків багато осіло, незважаючи на те що натівська так католицька. Нам, як інвесторам
требя шукати недооцінені країни, про які ,поки що, є відволікаючі стереотипи
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