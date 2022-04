Додано: Чет 14 кві, 2022 12:45

Підтримую.Пару років тому я викладував на цьому форумі мої критерії вибору нерухомості та місця проживання.Власники крейсера "Московія" там не згадувалися взагалі, тому що я не пам"ятаю країни, де б їх не було. Це реальність.Звісно, найкраще інвестувати в країни, які входять в ТОП-10 за рейтингом Best Countries To Live in 2022. Але треба реально дивитися на речі.Хоча з"явилися варіанти. РЕКОМЕНДУЮ:- Ірландія (місце 2) ввела для українців безвізовий режим.- Ісландія (місце 4) приймає залюбки українців на поселення. Писали, що з початку війни переселилося всього 450 людей, а там можуть прийняти в 100 разів більше.НАТЯКАЮ....Вважаю, що в інших країнах на наши інвесторів НЕ дуже чекають...Хоча теж є варанти: мої родичі в ці буремні часи досить добре влашутвалися в Чехії та в Австрії.По пам"яті мої критерії були такі:Тут на думку приходять - звісно - Польщя або Латвія.Про Польщу пишуть багато і багато плюсів та мінусів.В Латвії була програма, яка дозволяла отримати ВНП при купівлі нерухомості в Ризі за ціною 100 000 євро, а не в столиці - за будь-якою ціною. Не знаю, чи ще це діє.Тут на першому місці з 2017 по 2021 роки була БЕЗУМОВНО Туреччина - за 50 000 доларів береш новеньку "під ключ" квартиру 1+1 та на цій підставі отримуєш ВНП.Все змінилося: зараз треба мати 100 000 доларів.Це один з пунктів, за яким особисто я НЕ вклався в Польщу: клімат майже точно як в Україні, нічого особливого, виграшу я НЕ бачів ніякого. Крім безумовно європейських умов життя.Тут важко визначити пріоритети, тому що - наприклад - мої родичі - громадяни Франції та вже в них вуха опухли від "Калінка-Малінка".Людиною ПЕРШОГО сорту можна себе вввжати - на мою думку - тільки в США, де в крові, вихованій Кольтом, у всіх сидить повага до мови, національності, кольори шкіри.Тут питання важкі і рішення неоднозначні. В Польші при всій повазі до неї ви будете все ж людиною третього сорту, а в Ізраїлі , наприклад, четвертого (навіть не третього).Тут на першому місці - безумовно, Румунія - країна ЄС з найнижчими в ЄС цінами на все про все (крім пального).На одному за найвищих місць продовжує залишатися Туреччина, незважаючи на те, що за останній рік ціни на все в турецьких лірах зросли в 2,2 рази (а доллар тільки в 2 рази).Тут на першому місці Грузія, бо 365 днів в році - "безвізовий режим" (потім треба виїхати та знову заїхати) та можливість працювати офіційно без ВНП.Вишенька на тістечку: мабуть, самі дешеві в світі авто (немає ніяких податків).Але за кліматом навіть Батумі програє, максимум 2,5 місяця на рік - "пляжний сезон".х х хНу і тут Італія згадувалася, то нагадаю, що саме я -- рік тому всім радив включитися в державну італійську Програму "" та з великими подробицями докладно викладував, що та як. І що треба зробити, і що можна отримати...Ну і що, хоч хтось в ту програму включився, хоч хтось мене послухав??????????????????Дупль пусто...