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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:48

  flysoulfly написав:
  fox767676 написав:change_pm
Ніколи не ставив цілей "валити звідси"

Країни з потужним рашкованскьким комюніті чи тісними звязками з РФ (Німеччина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Кіпр ) не розглядаю. В США якісь дивні речі кояться - БЛМ, Байден не подобаються. Те, що дійсно подобається (Швейцарія) якось анріал для мене. Що залишається - Скандинавія та Нідерданди (північ,похмуро,дорого), Балтика (північ, похмуро, крива логістика), Польща(мабуть похмуро, може знову активізуватися "національна пам'ять"), Словаччина (цікаво), Чехія(дорого), Угорщина(це днище), Румунія(цікаво),Хорватія(цікаво, але відгуки як для життя не дуже), Греція(спекотно мабуть влітку).
.

а Словенія ?
а Албанія ? ( :shock: )



Так вище написали. Словенія - це така слов'янська "Швейцарія", я навіть не цікавився цінами , лчикувано вони будуть непідйомними для мене.
Албанія , нажаль у чорному списку країн з яких мені як контрактору не можна працювати віддалено. Якісь секюріті заморочки. Тай спекотно влітку, хоча відпочимвати там полюбляю. Такі ностальгічні алюзії на Східний Крим з його пейзажами та безладом. Але років за 5 мабуть підтягнуться до хорватсьго чи грецького рівня.
На Західних Балканах варіает тільки Хорватія, там є номад-візи і типа пристована для іт0шників, але відгуки від колег , скажемо так стримані...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:57

  fox767676 написав:На Західних Балканах варіает тільки Хорватія, там є номад-візи і типа пристована для іт0шників, але відгуки від колег , скажемо так стримані...

Про Хорватію маєте рацію.
Моє приятелі мають квартиру в Аліканте - самі там НІКОЛИ - в казковій Іспанії - не бувають (здають в оренду німецьким пенсіонерам за копійки), а самі проводять час тільки в Хорватії.
Скаржаться, що все дорого...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:26

akurt

Хорватія вже "прошарена", там і росіянчиків багато осіло, незважаючи на те що натівська так католицька. Нам, як інвесторам :) требя шукати недооцінені країни, про які ,поки що, є відволікаючі стереотипи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:45

  fox767676 написав:akurt
Хорватія вже "прошарена", там і росіянчиків багато осіло, незважаючи на те що натівська так католицька. Нам, як інвесторам :) требя шукати недооцінені країни, про які ,поки що, є відволікаючі стереотипи


Підтримую.
Пару років тому я викладував на цьому форумі мої критерії вибору нерухомості та місця проживання.
Власники крейсера "Московія" там не згадувалися взагалі, тому що я не пам"ятаю країни, де б їх не було. Це реальність.

Звісно, найкраще інвестувати в країни, які входять в ТОП-10 за рейтингом Best Countries To Live in 2022. Але треба реально дивитися на речі.
Хоча з"явилися варіанти. РЕКОМЕНДУЮ:
- Ірландія (місце 2) ввела для українців безвізовий режим.
- Ісландія (місце 4) приймає залюбки українців на поселення. Писали, що з початку війни переселилося всього 450 людей, а там можуть прийняти в 100 разів більше.
НАТЯКАЮ....
Вважаю, що в інших країнах на наши інвесторів НЕ дуже чекають...
Хоча теж є варанти: мої родичі в ці буремні часи досить добре влашутвалися в Чехії та в Австрії.

По пам"яті мої критерії були такі:
- оптимальне/раціональне розташування.
Тут на думку приходять - звісно - Польщя або Латвія.
Про Польщу пишуть багато і багато плюсів та мінусів.
В Латвії була програма, яка дозволяла отримати ВНП при купівлі нерухомості в Ризі за ціною 100 000 євро, а не в столиці - за будь-якою ціною. Не знаю, чи ще це діє.

- оптимальне співвідношення ціна/якість.
Тут на першому місці з 2017 по 2021 роки була БЕЗУМОВНО Туреччина - за 50 000 доларів береш новеньку "під ключ" квартиру 1+1 та на цій підставі отримуєш ВНП.
Все змінилося: зараз треба мати 100 000 доларів.

- чудовий клімат.
Це один з пунктів, за яким особисто я НЕ вклався в Польщу: клімат майже точно як в Україні, нічого особливого, виграшу я НЕ бачів ніякого. Крім безумовно європейських умов життя.

- позитивне соціальне оточення.
Тут важко визначити пріоритети, тому що - наприклад - мої родичі - громадяни Франції та вже в них вуха опухли від "Калінка-Малінка".
Людиною ПЕРШОГО сорту можна себе вввжати - на мою думку - тільки в США, де в крові, вихованій Кольтом, у всіх сидить повага до мови, національності, кольори шкіри.
Тут питання важкі і рішення неоднозначні. В Польші при всій повазі до неї ви будете все ж людиною третього сорту, а в Ізраїлі , наприклад, четвертого (навіть не третього).

- нормальні не захмарні витрати на харчування та проживання.
Тут на першому місці - безумовно, Румунія - країна ЄС з найнижчими в ЄС цінами на все про все (крім пального).
На одному за найвищих місць продовжує залишатися Туреччина, незважаючи на те, що за останній рік ціни на все в турецьких лірах зросли в 2,2 рази (а доллар тільки в 2 рази).

- легкість та витрати на отримання ВНП.
Тут на першому місці Грузія, бо 365 днів в році - "безвізовий режим" (потім треба виїхати та знову заїхати) та можливість працювати офіційно без ВНП.
Вишенька на тістечку: мабуть, самі дешеві в світі авто (немає ніяких податків).
Але за кліматом навіть Батумі програє, максимум 2,5 місяця на рік - "пляжний сезон".

х х х
Ну і тут Італія згадувалася, то нагадаю, що саме я - і ніхто інший - рік тому всім радив включитися в державну італійську Програму "Житло за 1 (один) євро" та з великими подробицями докладно викладував, що та як. І що треба зробити, і що можна отримати...
Ну і що, хоч хтось в ту програму включився, хоч хтось мене послухав??????????????????
Дупль пусто...
"Ну, как всегда..."
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:13

  fox767676 написав:akurt

Хорватія вже "прошарена", там і росіянчиків багато осіло, незважаючи на те що натівська так католицька. Нам, як інвесторам :) требя шукати недооцінені країни, про які ,поки що, є відволікаючі стереотипи

хех... було б класно, якби ви нам якісь кейси розповідали...
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

За сколько можно купить квартиру в Польше — цены и варианты

https://economics.segodnya.ua/economics ... 14305.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:33

  change_pm написав:
За сколько можно купить квартиру в Польше — цены и варианты

https://economics.segodnya.ua/economics ... 14305.html

Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  change_pm написав:
За сколько можно купить квартиру в Польше — цены и варианты

https://economics.segodnya.ua/economics ... 14305.html

Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.
Подъёмные в небольших городах и не в лучших районах
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:13

  Faceless написав:
BIGor написав:Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.
Подъёмные в небольших городах и не в лучших районах

Не смеши.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:41

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.
Подъёмные в небольших городах и не в лучших районах

Не смеши.

Думаешь, только села?Не, можно и на города рассчитывать, вот только не на центральные районы, не на хорошие новострои
Faceless
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