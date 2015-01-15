fox767676 написав:akurt
Хорватія вже "прошарена", там і росіянчиків багато осіло, незважаючи на те що натівська так католицька. Нам, як інвесторам
требя шукати недооцінені країни, про які ,поки що, є відволікаючі стереотипи
Підтримую.
Пару років тому я викладував на цьому форумі мої критерії вибору нерухомості та місця проживання.
Власники крейсера "Московія
" там не згадувалися взагалі, тому що я не пам"ятаю країни, де б їх не було. Це реальність.
Звісно, найкраще інвестувати в країни, які входять в ТОП-10 за рейтингом Best Countries To Live in 2022.
Але треба реально дивитися на речі.
Хоча з"явилися варіанти. РЕКОМЕНДУЮ:
- Ірландія
(місце 2) ввела для українців безвізовий режим.
- Ісландія
(місце 4) приймає залюбки українців на поселення. Писали, що з початку війни переселилося всього 450 людей, а там можуть прийняти в 100 разів більше.
НАТЯКАЮ....
Вважаю, що в інших країнах на наши інвесторів НЕ дуже чекають...
Хоча теж є варанти: мої родичі в ці буремні часи досить добре влашутвалися в Чехії та в Австрії.
По пам"яті мої критерії були такі:- оптимальне/раціональне розташування.
Тут на думку приходять - звісно - Польщя або Латвія.
Про Польщу пишуть багато і багато плюсів та мінусів.
В Латвії була програма, яка дозволяла отримати ВНП при купівлі нерухомості в Ризі за ціною 100 000 євро, а не в столиці - за будь-якою ціною. Не знаю, чи ще це діє.- оптимальне співвідношення ціна/якість.
Тут на першому місці з 2017 по 2021 роки була БЕЗУМОВНО Туреччина - за 50 000 доларів береш новеньку "під ключ" квартиру 1+1 та на цій підставі отримуєш ВНП.
Все змінилося: зараз треба мати 100 000 доларів.- чудовий клімат.
Це один з пунктів, за яким особисто я НЕ вклався в Польщу: клімат майже точно як в Україні, нічого особливого, виграшу я НЕ бачів ніякого. Крім безумовно європейських умов життя.- позитивне соціальне оточення.
Тут важко визначити пріоритети, тому що - наприклад - мої родичі - громадяни Франції та вже в них вуха опухли від "Калінка-Малінка".
Людиною ПЕРШОГО сорту можна себе вввжати - на мою думку - тільки в США, де в крові, вихованій Кольтом, у всіх сидить повага до мови, національності, кольори шкіри.
Тут питання важкі і рішення неоднозначні. В Польші при всій повазі до неї ви будете все ж людиною третього сорту, а в Ізраїлі , наприклад, четвертого (навіть не третього).- нормальні не захмарні витрати на харчування та проживання.
Тут на першому місці - безумовно, Румунія - країна ЄС з найнижчими в ЄС цінами на все про все (крім пального).
На одному за найвищих місць продовжує залишатися Туреччина, незважаючи на те, що за останній рік ціни на все в турецьких лірах
зросли в 2,2 рази (а доллар тільки в 2 рази).- легкість та витрати на отримання ВНП.
Тут на першому місці Грузія, бо 365 днів в році - "безвізовий режим" (потім треба виїхати та знову заїхати) та можливість працювати офіційно без ВНП.
Вишенька на тістечку: мабуть, самі дешеві в світі авто (немає ніяких податків).
Але за кліматом навіть Батумі програє, максимум 2,5 місяця на рік - "пляжний сезон".
х х х
Ну і тут Італія згадувалася, то нагадаю, що саме я - і ніхто інший
- рік тому всім радив включитися в державну італійську Програму "Житло за 1 (один) євро
" та з великими подробицями докладно викладував, що та як. І що треба зробити, і що можна отримати...Ну і що, хоч хтось в ту програму включився, хоч хтось мене послухав??????????????????
Дупль пусто..."Ну, как всегда..."